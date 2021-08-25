Afganistan’ın barışı “ecnebi projeleri”nde değil

Yirmi yıl yağmaladığı Afganistan’ın kanını emip kaynaklarını sömüren ABD ile işgal ortakları, Taliban’a yol verip ülkeyi ecnebilerin arenası getirmek emeliyle bölgenin ortasına ateş topu atıyor.

“İfna stratejisi”nin amaçlarının başında, “Asya - Pasifik projesi”yle türetilecek kargaşada Taliban’ın gölgesinde palazlanacak taşeron radikal örgütleri bölge ülkelerinin başına sarıp “terör ihracı”yla bölgenin istikrarsızlığa sevk edilmesi geliyor.

Düşülen vartada aşırıcı mihrakları barındıran Taliban’ın diğer Sünni-Şiî ve etnik unsurları kontrolüne alması için hâriçten tahrikli dinamiklerin tetiklenmesiyle iç savaş yeniden alevlendiriliyor.

Penşir’de Ahmed Mesud’un “Taliban’a karşı savaşma” çağrısıyla direniş başlatması, Kabil’in kuzeyindeki Bağlan vilayetine bağlı üç ilçenin Taliban’dan alınıp eski yönetime geçmesi, bazı vilayetlerde birçok ilçeyi kontrol eden yerel direnişçi gruplarla Taliban militanları arasında tarafların ağır kayıplar verdiği şiddetli çatışmalar tefrika fitnesi ateşinin ilk kıvılcımları.

MEŞRUİYETİ VE HUKUKİ ZEMİNİ YOK

Çarpıcı olan, Türkiye’nin Afganistan üzerinde dessasâne oynanan sinsi “küresel emperyal hegemonya ve çıkar oyunu”nun “bir parçası” olmaya heveslenmesi. Bu hevesle, Meclis’in by pass edilerek “Afganistan’da asker bulundurma”ya devam edilmesi.

Gerçek şu ki Suriye’de çıkmaza giren, Türkiye’nin “mavi vatan” Doğu Akdeniz’den çekilmesine sebebiyet veren, en son asker yollanan Libya’yı Fransa ve İtalya gibi Batılı devletlere kaptıran “tek kişilik yönetim”in Dışişleri’ni - diplomasiyi dışlayan ve askerin “aracı” edildiği “dış politika” her defasında duvara toslayıp Türkiye’ye kaybettirirken, şimdi de Afganistan’da tuzağa düşülüyor.

Bundandır ki küresel “neo Taliban” uydurmasıyla “iktidara iliştirilmiş medya”da “Taliban’ın değiştiği” iddia edilerek “elbiseleri bile son moda” diye “ılımlı” ve “olumlu” göstermeye yelteniliyor.

Oysa diplomatlar, işgalle mahvettiği ülkeden ABD ve NATO ülkelerinin “çekildiği” ortamda “Erdoğan - Biden anlaşması”nın artık hiçbir geçerliliğinin kalmadığına, Mehmetçiğin Kabil Havaalanı “bekçiliği” projesinin işlevini kaybettiğine dikkat çekiyorlar.

Keza Pentagon’un “ABD’nin Afganistan’da başarısızlığa uğradığı” paravanında “yeni işgal ve sömürü stratejisi”ni uyguladığı vartada “yandaş medya”nın hamasi yorumlarla “Türkiye’nin Afganistan’a nizam vermek”ten dem vurmasının da hiçbir anlamı kalmıyor.

Zira Taliban’ın peşpeşe “Türkiye dahil bütün yabancı güçleri işgalci olarak istemediği” uyarısı bir yana, BM ve NATO kararı olmadan Afganistan’da asker bulundurmanın Türkiye’nin başını ağrıtacağı belirtiliyor.

Kaldı ki hâlen binlerce kişinin tahliye için çaresizce yığıldığı ve yirmi kişinin ezilerek can verdiği arenada Ankara’nın öngörüsüz, kısır ve sığ “dış politika”yla üstlendiği Kabil Havaalanı’nın korunmasının Afganistan’ın barış ve istikrarına bir katkısının olmayacağı ortada.

MECLİSTEN İZİN ALINMALI

Bu bakımdan, Anayasanın 92. maddesindeki “milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi TBMM’nindir” hükmüyle yeniden millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in “izni”nin alınması gerekiyor.

Ankara’dakiler, Türkiye’yi “savaş ve cephe ülkesi” durumuna düşüren ve “taraf” olmakla bertaraf eden, belâ ve kaosun ortasına atan “Afganistan’a asker” projesinden vazgeçmeli.

Çünkü Afganistan’ın istikrar, barış ve bütünlüğü emperyal “ecnebi projeleri”nde değil, Afgan halkının birlik ve beraberliğinde.

Türkiye gibi kadim dost ve kardeş öncelikle ülkeler buna çalışmalı…