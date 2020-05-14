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14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ekonomik çöküşe siyasî hamaset

Cevher İLHAN
14 Mayıs 2020, Perşembe
Türkiye’nin gerçek gündeminin, söylentisi sürdürülen “darbe tehdidi” iddiası değil, kovid salgınıyla kat kat artan işsizlik ve pahalılık olduğu her haliyle meydanda.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın “200 milyar TL’lik destek paketiyle ilgili olarak tüm başvurularda yüzde 85’in üzerinde dünyada eşi benzeri olmayan bir geri dönüş finansman sağlama oranı yakaladıkları” iddiasının zıddına, salgınla meydana gelen ekonomik tahribata karşı verildiği söylenen 200 milyar liralık “yardım”dan ancak sekiz milyarının vatandaşlara doğrudan ulaştığı, gerisinin kredi ve borç ertelemesi olarak yutturulduğu ortaya çıkıyor. 

Çünkü mücbir sebeplerle işyeri kapatıldığı ya da açamadığı halde vergi alınan, faturaları gelen esnafın çoğunun sözkonusu krediyi alamadığına, “paket”ten yararlanamadığına dair yoğun şikâyetler geliyor. 

HANİ “EKONOMİ UÇACAKTI!”

Ekonomistler, “tâlimat”la dayatılan resmi rakamlı manipülasyonların aksine gerçek enflasyonun yüzde 20’lere tırmandığını hesaplıyorlar. 

Ülke çapında nüfusun yarısı -45 milyon insan- yoksulluk sınırının altında kalırken, salgınla üç milyona varan yeni işsizlerle, milyonlarca kayıtsız işsizle işsizliğin katlanıp on beş - on altı milyonu bularak yüzde 30’ları aşacağını belirtiyorlar. 

Yine haftalardır dolar 7 lirayı geçmesin diye elindeki son dolarları da harcayan Merkez Bankası’nın dolar kurunu durduramaması sonucu, defalarca “yerel para birimiyle alışveriş yapılacak, doların saltanatı yıkılıyor”, “Dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor” iddialarının tersine Türkiye’de dolar “paranın saltanatı”na oturuyor!

“Hafif dalgalanma olsa da Mayıs- Haziran’la birlikte Türkiye tek haneli, kalıcı enflasyon hedeflerine ulaşıp üç yıllık yeni ekonomi programında hedeflediğimiz, 2020 enflasyonu yüzde 8.5 hedefini inşallah başaracağız ve üç yıllık yeni ekonomi programında yüzde 5’in altı hedefimize de 2022 yılında en güçlü performansımızla ulaşacağız” beyanları havada kalıyor.

En çapıcısı da AKP Genel Başkanvekili’nin hâlâ “2020’yi pozitif büyüme ile kapatacağız” diye pembe tablolar çizmesi.

Bu arada başta İşsizlik Sigortası Fonu’nun kasasındaki 132 milyar lira olmak üzere toplanan 669 milyar kaynağın nereye harcandığı soruluyor. 

Yine üç ayda faiz lobisine 38 milyar lira faiz ödenirken kapatılan yüz binlerce işyerinde gelirsiz - ücretsiz kalan en az 2.5 milyon vatandaşın büyük bir bölümüne ya hiç destek verilmediği ya da desteğin çok yetersiz kaldığı kaydediliyor.  

Kısacası, “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” propagandasında “bu kardeşinizi seçin, yeni sistemle ekonomi uçacak!” vaadleri bütünüyle havada kalıyor. 

GÜNDEMİ BULANDIRIYOR…

İlhan Kesici’nin analiziyle donan ekonomiyle “kıştan sonra karakış ya da ‘ekonomik nükleer kış’ geliyor.”  

Bunlara mukabil, dünyada salgınla mücadele ve ekonomik hasara karşı birçok ülkenin milyarlarca dolar ve euro ayırmasına karşı Hazine’nin tüketilmesiyle yeterli destek alamayan iktidar, bundandır ki sürekli siyasi evhamlarla uydurulan “darbe söylentisi” benzeri ajitasyonlarda bulunuyor. 

Maliye ve Hazine Bakanı, “Bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız, mani olamayacaksınız!” hamasetiyle “dış güçlerin saldırısı”ndan bahsediyor.

Bütün anketlerde iktidarın ciddî oy kaybına uğramasına karşı iktidar cephesi ve “yandaş medya” büyük bir telâş ve tehevvürle durup dururken “bize darbe yapacaklar!” feryadıyla ortalığı velveleye vererek gündemi bulandırmaya çalışıyor. 

Siyasi rakipleri için “hastalıklı zihniyet” tâbirini kullanıyor; “bozguncular”, “azgınlar” diye ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, “düşmanlaştırıcı” nefret diline tevessül ediyor. 

“Türkiye’ye saldırı var!” diye “mağduriyet algısı” oluşturmaya uğraşarak beceriksizliğin, başarısızlığın üstünü örtmeye uğraşıyor.

Ama nâfile… 

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