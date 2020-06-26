“Hakaret davaları”yla hukukun darbelenmesi

Anketlerde ortaya çıkan ciddi oy erimesine karşı birbiri ardına suni gündemlerle siyaset provoke ediliyor.

Türkiye’nin gerçek gündemi saptırılıp değiştiriliyor. Her fırsatta “tutuşsun!” diye kıvılcımlar çakılıyor. Yok yere kışkırtmalarla toplumun kamplaştırılıp kutuplaştırılmasıyla birbirine kırdırılması oyunu sahneleniyor.

Camilerden Çav Bella çalınması provokasyonu aydınlatılmadan ve fâilleri bulunmadan muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılarak tutuklanıyorlar. Akabinde “Ayasofya meselesi” tartışmaları bitmeden bu kez “mesleki kuruluşların, odaların, baroların seçim sistemi”nin değiştirilmesi gündeme getirilerek baro başkanlarının yürüyüşü engelleniyor.

“Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”yle düşülen vartada millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in devre dışı bırakılması ve “tek adam rejimi”yle Türkiye bambaşka bir rejime sürükleniyor.

DEMİREL DÖNEMİNE GÖRE 80 KAT ARTMIŞ!

Özellikle cumhurbaşkanının parti başkanı olması bir dizi sıkıntıya sebebiyet veriyor. İktidar partisi genel başkanı olarak muhalefete her türlü tahkiri savuran AKP Genel Başkanına en ufak bir eleştirinin “Cumhurbaşkanına hakaret”le sorgulanıp ceza verilmesi çarpıklığı sergileniyor.

Meclis’te “tarafsızlık yemini” eden “partili” Cumhurbaşkanının muhalefete ağır tahrikleri soruşturulmazken, muhalefet sözcülerinin “parti başkanı”na karşı savunma ve cevaplarının “hakaret” olarak görülmesi, AİHS’nin 14. ve Anayasanın 10. maddelerindeki ayrımcılık yasağına ve TCK’daki suç ve cezada eşitlik ilkesine aykırı olarak dayatılıyor.

Dahası AİHS ile Anayasa maddelerinin verdiği teminatlara rağmen, cumhurbaşkanına sağlanan “koruma”nın, dahası suçun basın ve yayın yoluyla işlendiğinde ceza artırımını öngörmesiyle medya üzerinde fiilî bir sansüre yol açıyor.

Bundandır ki Türkiye, AİHM’de 2018 yılında düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkûm olan ülkeler arasında ilk sırayı almış. İfade ve düşünce özgürlüğünün korunmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve verme özgürlüğünü de kapsar” esasını belirleyen 10. maddesini ihlâlde Rusya’yı bile geçmiş.

Öncelikle “Ocak-Mart 2019’daki BİA Medya Gözlem Raporu”nda, Ağustos 2014’ten 1 Nisan 2019’a kadar Cumhurbaşkanı’na ilişkin görüş, yayın, eleştiri ve düşünceleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesiyle en az 57 gazetecinin hapis, ertelemeli hapis ve para cezâsıyla mahkûm edildiği ve dokuz gazetecinin toplam 46 yıl hapisle yargılandığı açıklanmıştı.

En son Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan adli istatistiklere göre, cumhurbaşkanına hakaretten dolayı açılan davalardaki merhum Demirel’in yedi yıllık görev döneminde sanık sayısının toplamda 158, Gül’ün 848 olmasına karşı, Erdoğan’ın görevi üstlendiği 2015 ile 2018 yılları arasında toplamda 17.406’ya yükselmiş

Yine Adalet Bakanlığı kaynaklarından elde edilen tesbitlerle, TCK’nın 299 maddesinden görülen davalarda yedi yıl görev sürelerinde merhum Demirel döneminde 71, Sezer döneminde 82, Gül döneminde 233 vatandaş mahkûmiyet alırken, Erdoğan’ın görev yaptığı ilk dört yılda 5.683 vatandaş mahkûm olmuş; yedi yıllık Demirel dönemine kıyasla 80 kat artmış.

“ÖZGÜR OLMAYAN ÜLKE”

Neticede, “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan davaların uzun süre devam etmesi, orantısız bir önlem olan tutuklama yoluna gidilmesi, hapis cezalarının ertelenmeyip kişilerin mahkûm edilmesiyle yasal işlem perdesinde en mâkul eleştiriler dahi susturuluyor.

Kısacası, Denge ve Denetleme Ağı’nın tesbitiyle, Türkiye’nin bu hale düşmesinide “cumhurbaşkanına hakaret suçu”nun büyük payı bulunuyor. Ve bu vaziyet, yargının yürütmeye bağlı hale getirilip bağımsızlık ve tarafsızlığının berhava edilmesiyle Türkiye’de hukukun üstünlüğünün berhava edildiğinin en bâriz göstergelerinden biri olarak açığa çıkıyor. (Demokrasi Barometresi Politika Belgesi | No: 30, 14 Şubat 2019)