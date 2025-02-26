"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Otoriterliğe” karşı “demokrasi ittifakı”

Cevher İLHAN
26 Şubat 2025, Çarşamba
“Tek kişilik hükûmet”in yürütmenin yanısıra yasama ve yargıya da hükmettiği, Cumhurbaşkanı’nın tek imzalı kararnamelerle “kendine yeni yetkiler verdiği” “otoriterleşmiş rejim” çarpıklığında özellikle iktidar partisinin tam bir “lider partisi”, “devlet partisi”, “Saray partisi” hâline getirilip devletin “parti devleti” durumuna düşürülmesiyle kurumlarla birlikte siyaset de çürütüldü.

Görünen o ki “Saray rejimi”, çöküşteki ekonomiyi toparlama ümidini kesmiş. Artık geniş halk kesimlerine ulaşamıyor. Söyleyeceği sözü, vereceği vaadi de kalmadığından ve seçmenden oy almayacağından siyasî katakullilere başvuruyor.

Bu maksatla muhalefetin içini karıştırma, siyasî partileri çeşitli isnadlarla karalama, muhtemel rakiplerini yıpratıp itibarsızlaştırıp etkisiz hâle getirme peşinde. Saplandığı çıkmazda canhıraş tezgâhlar kuruyor, oyunlar sahneliyor. Muhalefeti dizaynla bir dizi çarpıtmaya tevessül ediyor.

Son AKP Kongresinde, 23 yıllık iktidardan sonra Cumhurbaşkanı ile parti sözcülerinin, hâlâ başta ekonomide yıkım olmak üzere eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye her alandaki bozgunu “iktidara geldiklerinde düzeltecekleri” ve sanki yıllardır tek başına iktidarda değillermiş gibi “iktidara geldiklerinde neleri yapacakları”nı vaad edip “sabır” dilemeleri çarpıklığı bundan.

İKTİDAR KONGRESİNDEN ÇÖZÜM YOK…

Bundandır ki dava üstüne dava açtırdığı siyasî rakiplerine başta “tâlimatlandırılan yargı” olmak üzere bütün devlet imkân ve araçları hoyratça su-i istimal ediliyor.

Yılların iktidar partisinin kongresinde ülkenin önündeki yüksek enflasyonlu vahim pahalılığa, kat kat katlanan faize, yüz milyarların piyasaya sürülmesine rağmen dövizin dizginlenmeyen yükselişine, asgarî ücretin, emekli maaşlarının “açlık sınırı”nın altında kalmasına dair hiçbir “çare” önerilmiyor.

On yıl öncesine göre bile enflasyonun yüzde 1535 kat artmasına, bir tek yüzde 5.03 olan Ocak ayı enflasyonunun iktidardakilerin “Bizi kıskanıyorlar” dedikleri birçok Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonundan fazla çıkmasına; vergiler ve harçlar yüzde 45 zamlandığı furyada otomatiğe bindirilen elektrikten akaryakıta, doğalgaza yüzde 100’lere varmasına karşı hiçbir “tedbir”den bahsedilmiyor.

Türkiye’nin artık merkez üssü hâline geldiği uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına, ilkokul sıralarına kadar inen uyuşturucu ve kötü madde kullanımına; yabancı menşeli mafyanın sokaklarda kol gezip şehirleri bir “hesaplaşma yeri” görmesine, suç patlamasıyla dolup taşan cezaevlerinin yetmemesi üzerine “yeni yargı paketleri”yle yeni cezaevlerinin yapılmasının dışında hiçbir tedbir alınmıyor.

Yolsuzluklara, hırsızlıklara, ayyuka çıkan rüşvet çarklarına, kamu malını yandaşlara peşkeşe, ihaleye fesad karıştırmaya karşı da hiçbir çözüm teklifi yok.

Bu tükenmişlikle hiçbir yeni proje ve programın ortaya konulup konuşulmadığı iktidar partisinin son kongresinde sadece muhalefet partilerinden transferler yapılıyor. Bilhassa başka partilerden seçilmiş milletvekillerinin istifa ettiklerinden birkaç saat sonra “transfer bedeli” olarak partinin MKYK’sına getirilmeleri hatta Genel Başkan Yardımcısı yapılmaları garabetleri sergileniyor.

TRANSFERLERLE “GÜÇLÜ OLDUĞU” ALGISI

 Anlaşılan, uyduruk iddialarla, yargısız infazla siyasî rakiplerinin önünü kesilmesi, muhalefetten seçilen belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine “kayyım” atanması yetmiyor ki milletvekillerine el atılıyor.

Yeni bir hikâye yazamayan “iktidar cephesi”, siyasete atıldıkları günden beri “Türkiye’nin önündeki en büyük engelin tek adam rejimi olduğu”ndan, kamplaştırma ve kutuplaştırma tahrikinde “tek adam rejimi”nin ülkeyi felâkete sürüklediği”nden yakınan, “bu sistemde ekonominin asla düzelmeyeceği”ni, iddia eden isimlerin iktidar partisine transferiyle “yeni bir hava meydana getirme, anketlerdeki oy erimesine karşı “güçlü olduğu” algısını oluşturma taktiğinde.

Neticede, iktidardakiler için bütün mesele, tehditlerle, şantajlarla, yeniden seçilme, siyasette ve bürokraside rant ve menfaat vaadleriyle muhalefetten koparılan eski-yeni vekillerle “yeni anayasa” paravanında Cumhurbaşkanı’nın Anayasaya ve hukuka aykırı olarak bir kez daha adaylığının önünü açmak, can çekişen “tek kişilik ucûbe rejim”i pekiştirmek olduğu her hâliyle sırıtıyor.

Bunun içindir ki AKP’nin “tek adam antidemokratik otoriter rejim”in “çatı partisi” olmasına karşı demokratik muhalefetin “millet ittifakı” anlamında demokrasiyi, hukuku, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri, millet iradesinin temsilcisi Meclis hâkimiyetini esas alan, toplumu kamplaşma ve kutuplaşma cenderesinden kurtaran, milletin birlik beraberliğini temin eden “demokrasi ittifakı”nı mutlaka yeniden hayata geçirmesi gerekiyor.

Başka yolu yok. 

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'

    ABD'de bir yolcu uçağı ile özel bir jet burun buruna geldi

    İnsan kalbi tahribatlara nasıl direnir?- 3

    200 bin konutun tamamen yıkıldığı Gazze'de, Gazze halkı bu şekilde ısınmaya çalışıyor...

    İran, çimento üretimini yarıya düşürdü

    Rusya: 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervimiz var

    11 yıl önce kaybolmuştu: Kayıp Malezya uçağı yeniden aranacak

    Netanyahu'ya tutuklanmadan ülkesini ziyaretinin yolunu bulma sözü

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in doğusu için uyarı

    ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek stratejisi yok

    Esir değişimi krizi

    Ukrayna toprak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    'Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün'

    Derbide gol yok

    "Hattatların Reisi", Usta Sanatkar, Hattat Hasan Çelebi 88 yaşında vefat etti

    Netanyahu'dan Suriye'de de 'kalıcı işgal' mesajı

    Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçilerek Federal Meclise girmeye hak kazandı

    Avrupa, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

    Zirai don nöbetleri başladı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aileyi ve nesilleri korumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Evimize her gün bir hatm-i şerif girsin mi?
    Genel

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey vatandaş, gücünü unutma!
    Genel

    ABD'de bir yolcu uçağı ile özel bir jet burun buruna geldi
    Risale-i Nur'dan

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecburî hizmetin basamakları
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanları çabuk tekfir etmemeli!
    Faruk ÇAKIR

    Mekke bir mihrap...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.