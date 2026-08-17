Süreçte cevap bekleyen sorular

“Terörsüz Türkiye çerçeve yasası” olarak bilinen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulunda 467 oyla kabul edilerek yasalaşırken, Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

Peki, şimdi nasıl bir takvim işleyecek? Hangi şartların yerine getirilmesi ve hangi adımların atılması gerekiyor?

Yasanın ön şartı, PKK/KCK terör örgütünün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Millî Güvenlik Kurulu’nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmî Gazete’de yayımlaması.

Düzenleme sadece PKK-KCK terör örgütünü kapsayacak.

15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Bu sürede “terör suçu” işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.

Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.

Terör örgütü mensuplarına 6 ay başvuru süresi verilecek. Başvurularını başsavcılıklara, büyükelçilik ve konsolosluklarına yapabilecek.

İki kurul kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Millî Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı’nın da yer alacağı “Takip Kurulu” kurulacak ve süreci takip edecek. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek.

Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak, İzleme ve İrtibat Kurulu. Bu kurulda siyasî parti temsilcileri yer alacak.

Dosyalar tek tek ela alınacak. Toplu dönüşlere izin verilmeyecek.

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SORULAR, SORULAR

Yasanın çıkmasıyla birlikte bazı sorular cevaplanmış değil, aksine yeni sorular ortaya çıkmış durumda.

Milletvekillerinin kanun görüşmeleri sırasında dile getirdiği soruların önemli bir bölümü önümüzdeki dönemin asıl tartışma başlıklarını oluşturacak.

Komisyon raporunda da belirtildiği şekliyle Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, infazda eşitsizliğin giderilmesi, KHK’lerde yaşanan mağduriyetlerin çözümüne dair önemli tespit ve öneriler hayata geçirilecek mi?

Kanun teklifinde “amaç” olarak belirtilen PKK/KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumla ilgili kovuşturma aşamasında kaç dosya mevcuttur?

Diyelim ki KCK ortadan kalktı ve KCK’nın çatısı altındaki örgütler “Biz artık onun çatısı altında değiliz” deyip isim değiştirdi. Biz oyuna gelmiş olmaz mıyız?

Türkiye’deki süreç bizi ilgilendirmiyor, bizi kapsamıyor” diyen üç ülkedeki (Suriye, Irak, İran) terör örgütlerini PKK/KCK’nın uzantısı olarak kanun kapsamına almıyorsunuz; bunların feshedilmesini beklemiyor musunuz?

Anayasa’yı ihlal suçu değil midir?

Cumhur İttifakı yıllarca ve son olarak 2023 genel seçimlerinde seçim kampanyasında “terörle mücadele” “millî birlik” “beka” diyerek, muhalefetin PKK’yla iş birliği yaptığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı dışarıya çıkaracağı algısını oluşturmaya çalışarak milletten oy istemiş ve vatandaş da bu yüzden oy vermiştir. Şimdi ne oldu da tam tersi noktaya geldiniz? Milletimiz bunu merak ediyor. Bu konuda milletten onay almanız gerekmiyor mu?

Milletin bilmediği hangi siyasî taahhütlerin karşılığında bu kanunu çıkarıyorsunuz?

Narkoterör örgütünün mal varlığına ne olacağı konusundaki plân nedir?

Bu soruların da açık ve şeffaf biçimde cevaplanması gerekiyor.

“Sürecin mimarı”, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı’nı terör örgütü liderini cezaevinden çıkaracağını söyleyip oy istemekle suçlayan, iki sene sonra “Gelsin Meclis’te konuşsun” noktasına gelen Bahçeli’nin şimdi “Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesine müteakip hukukî ve idarî süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor” sözlerinin altında yatan nedir?

Bütün bunların cevabı, önümüzdeki süreçte verilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

