"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Candace Owens ve Gazze’de Esir Değişimi

Dr. Aytekin COŞKUN
02 Şubat 2025, Pazar
Amerikalı yorumcu ve siyasî aktivist Candace Owens’ın, “İsrail’in en büyük başarısı, dünyanın işledikleri suçlara karşı uyanması olmuştur” açıklamasını içeren videosu X platformunda 2,7 milyon izlenmiş durumda.

Bu paylaşım, ateşkese giden yolda, İsrail ve Hamas’ın durumunu ortaya koyması açısından önemli. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de hayatını kaybeden 50 bin insan var. El Kassam Tugayı’nın mücahid kaybı ise belli değil. İsmail Haniye ve Yahya Sinwar en önemli iki büyük kayıp. Bu süreçte Gazze’de büyük direniş gerçekleşti, ama bedeli çok ağır oldu. İsrail’in, ABD ve AB’yi arkasında almasına rağmen, yenilmezlik algısı değişti. İsrail için savaşın maliyeti; 42 milyar dolar, 840 askerin ölmesi ve 14 bin askerin yaralanması şeklinde açıklandı. Oysa Gazze harap oldu ve 50 bin insan şehit oldu. 20 Ocak 2025 tarihinde bu şartlarda ateşkese ve esir değişimine uyanıldı. Hamas tarafından bırakılan esirler akşam saatlerinde ajanslara yansımıştı. Ofer Hapishanesi’nde tutulan Filistinli esirlerin serbest bırakılma görüntüleri ise, sabah saatlerinde ajanslarda, “90 kişi serbest bırakıldı” şeklinde verildi. 1 İsrailli esire 30 Filistinli esir... UN kontrolünde Ramallah’a getirilen esirler aileleri ile buluştular. Sabah oğlum ateşkesi sordu, ben de “90 Filistinliyi İsrail serbest bıraktı” dedim, cevap müthişti: “Biz kaç kişiyi bıraktık?” Oğlumun “Biz kaç kişiyi bıraktık?” demesi çok önemli bir soru ve Filistin’i kendisinden bir parça olarak görmesiydi. Filistin halkı ile bizi birbirimize bağlayan tek şey İslâm’dı. Müslüman olan kardeşlerimizi “Biz” olarak görüyorduk.

Gazze topraklarında, bunca katliam ve yokluklara rağmen, Hamas’ın elindeki esirlerde, herhangi bir sağlık problemlerinin olmaması, morallerinin iyi olması, kilo kayıplarının olmaması, etrafa samimiyetle gülücükler atmaları gözlendi ve bu şekilde servis edilmişti. Filistin bunca zulme ve soykırıma uğramasına rağmen, bu davranışları insanlık onurunu korumak adına idi. Tebrik edilmeyi hak ettiler. Bu tutum dünya medyası için önemli diplomatik bir durumun servis edilmesi olarak görüldü. Hamas’ın yıkılmadık ayaktayız görüntüsü ve duruşu yansıtılıyordu.

Gazze’nin yıkık-dökük, harabe sokaklarında esir değişimi için toplanan insanların tavırları ilginçti. Gazze’de hayatta kalabilmiş insanlar, imanı kuvvetli gençler ve sivil halkın sevgisi, iman gücü ile birleşen esir takası servis ediliyordu dünyaya. Servis edilen bu görüntü, Hamas’ın bu güne kadar bir çok insanın şehit olmasına, yerlerinden yurtlarından edilmesine sebebiyet veren 7 Ekim saldırısı âdeta unutulmuş, muhteşem güzel bir hareket şeklinde dünyaya gösteriliyordu. Gazze halkı. Tüm bu gelişmeleri izlerken duygulandım, İslam’ın güzelliğini, imanın kuvvetini, esirlere nasıl davrandıklarını dünya görmüştü. Bu hareket, İslam’a ilgiyi arttıracaktır. 

Gazze’de soykırıma uğramış kardeşlerimizin gözlerinin içinin gülmesi, “Elhamdülillah” nidaları takdire şayandı. Şükrün en güzel şeklini, tüm olumsuzluklara rağmen gösteriyorlardı. Bu tavır İsrail’in canını gerçekten çok sıkmışa benziyordu, ki Batı Şeri’a da 60 Filistinliyi akşam vakti tutukluyordu. Candace Owens çok haklı idi çünkü İsrail’in soykırımı tescilleniyordu.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli gençlerin aşırı kilo kayıpları, bir deri bir kemik görüntüleri, gözlerinde yapılan zulümler, baskılar, tehditler ve işkencelerin yansımaları, ruh dünyalarının kapanması, hayata küsmeleri, gözlerinin korkudan âdeta yerinden fırlayacak şekildeki görüntüleri, gülmeyi unutan yapıları servis ediliyordu. Dünyadaki insanlar serbest bırakılan esirlerdeki bu iki görüntüyü hafızalarına kazıdılar, İsrail’in zulüm ve işkencelerini çok iyi gördüler ve görmeye de devam ediyorlar. İlk ateşkeste İslâm adına güzel gelişmeler olmuştu, bu sahnelerden sonra çok daha büyük değişim ve gelişim olacaktır kanaatindeyim. Hak, hukuk ve adalet mutlaka galip gelecektir. Müsbet hareketin sonuçları, İslâm’ın güzelliği ile buluşacaktır.

Okunma Sayısı: 391
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: Kudüs Filistin toprağıdır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zor soru: Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?

    Keyfî uygulamaya kanun kılıfı

    ABD: Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası "doğrulanmış bir gerçek"

    Özel okul fiyatları hakkında TÖZOK tarafından açıklama

    California'daki söndürme çalışmaları 24 günde tamamlanabildi

    Çanakkale sahillerinde de müsilaj gözlemlenmeye başlandı

    ABD, AB'ye de gümrük vergisi uygulayacak

    ABD'deki uçak kazasında 41 kişinin cesedine ulaşıldı

    AB ile düze çıkarız

    İstanbul'da sıcaklık 6 ila 12 derece azalacak

    Cezaevi müjdesi veriyorlar

    Kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon liraya yaklaştı

    İslam'a büyük zarar verildi

    Açlık sınırı yılın ilk ayından asgarî ücreti geçti

    Pakistan’dan Trump’a tepki

    Trump’tan herkese tehdit

    Gazze’den 2 bin 500 çocuk acilen tahliye edilmeli

    'Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zor soru: Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömer bin Abdülaziz’in barış siyaseti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yaparsa AKP yapar!
    Risale-i Nur'dan

    Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş
    Genel

    Keyfî uygulamaya kanun kılıfı
    Faruk ÇAKIR

    Yine adalet çağrısı
    Misbah ERATİLLA

    Ceylan’ın can dostu
    Hediye Ballıkaya

    Yüreğimiz yandı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.