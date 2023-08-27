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27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Danimarka’da Kur’an yakmak yasaklanacak - İsveç’ten de destek geldi

27 Ağustos 2023, Pazar 14:20
Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakma eylemlerini yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı. Tasarıyla dini nesnelere yönelik uygunsuz davranışlar yasaklanacak.

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Kuran’ı Kerim’in yakılmasına İslam dünyasından gösterilen tepkilerin ardından Danimarka’da ‘dini nesnelere uygunsuz muameleyi’ yasaklayan bir kanun tasarısı hazırlandı. Tasarının ne zaman meclise sunulacağı henüz net değil. 179 sandalyeli parlamentoda iktidar koalisyonundaki üç parti 88 sandalyeye sahip. Bu 88 sandalyeye yarı bağımsız Danimarka toprakları olan Grönland ve Faroe Adaları’nı temsil eden dört milletvekili de destek veriyor yani hükümetin toplamda 92 sandalyesi mevcut ki bu da salt çoğunluğa yetiyor.

Tepkiler devam ediyor

Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde Kuran-ı Kerim yakılması birçok Müslüman ülkede tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Danimarka’nın diplomatik temsilcileri bulundukları ülkelerde dışişleri bakanlıklarına çağrıldı ve bu eylemler kınandı. Danimarka hükümeti işte bu artan tepkiler nedeniyle bu yasa tasarısını hazırladı. Meclise sunulması planlanan tasarıyla “dini nesnelere yönelik uygunsuz davranışların” yasadışı kabul edilmesi sağlanabilir. Tasarıyla bu tür eylem yapanların para veya iki yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard basın toplantısında yaptığı açıklamada, yasa tasarısının “bir topluluk için dini öneme sahip nesnelere uygunsuz muameleyi yasaklayacağını” belirtti. Bakan Hummelgaard, yasanın halka açık yerlerde dini nesnelerin yakılması veya çiğnenmesini engelleyeceğini belirtti.

Haber Merkezi

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İsveç’ten destek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini meclise sunma kararına büyük saygı duyduklarını söyledi. Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, Danimarka hükümetinin aldığı kararı değerlendirdi. Kristersson, “Danimarka hükümetinin aldığı bu karara büyük saygı duyuyorum. İsveç’in böyle bir karar alması için Anayasa değişikliği yapması gerekir. Dolayısıyla İsveç’in bu yolu seçmesi zor.” dedi. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de, “Danimarka hükümetinin aldığı karar çok önemli. Benzer bir kararı biz burada alsak ifade özgürlüğüne çok geniş kapsamlı bir müdahale olur. Güvenlik ile ifade özgürlüğü arasındaki dengeyi düşünerek çareler bulmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Stockholm - AA

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Etiketler: kur'an, doğru islamiyet, islamofobi, ihtida
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