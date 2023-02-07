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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

İslamiyet’i seçenler için 4 dilde rehber hazırlandı

07 Şubat 2023, Salı
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ı tanıyıp araştırmak isteyen ve yeni Müslüman olanların, İslam’ı sahih kaynaklardan, doğru şekliyle öğrenmelerine destek olmak amacıyla 30 kitaptan oluşan “İhtida Seti” hazırladı.

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Dünyanın farklı bölgelerinde İslam’a ilgi duyan, okumak, öğrenmek isteyen ve Müslüman olanların sayısı artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da İslam’a ihtida edenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilk kez okuyanlar için kolaylık olması açısından okuma sırasına göre listelenen ve iki kategoriye ayrılan İhtida Seti hazırladı.

Birinci kategoride, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere İslam hakkında merak edilen soruların cevaplandığı ve İslam’ın temel iman ile inanç esaslarını anlatan kitaplar yer alıyor. İkinci kategoride ise yeni Müslüman olmuş kişinin ibadet ve sosyal hayatına yön verecek fıkıh, siyer, ahlak gibi temel konuları içeren kitaplar bulunuyor. Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça hazırlanan İhtida Seti’nin, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Korece, Çince ve Japonca olmak üzere 6 dilde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

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AA

Etiketler: kur'an, ihtida, doğru islamiyet
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