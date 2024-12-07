Ekonomide devrim olarak sunulmuştu

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 25 milyar 779 milyon lira azalarak 1 trilyon 198 milyar 220 milyon liraya düştü.

‘Kur Korumalı Mevduat’ enflasyonu azdırdı

İktidar faizcileri besledi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Kasım itibarıyla 186 milyar 146 milyon lira arttı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 29 kasım haftasında 186 milyar 146 milyon lira artarak 15 trilyon 231 milyar 443 milyon liradan, 15 trilyon 417 milyar 589 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 107 milyar 585 milyon lira azalarak 18 trilyon 167 milyar 444 milyon liraya indi.

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