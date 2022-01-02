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Yarın açıklanacak enflasyon oranları milyonları ilgilendiriyor

02 Ocak 2022, Pazar 13:33
İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, yarın TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı verisiyle netleşecek.

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Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek.

Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Memura refah payı gündemde

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Temmuz-kasım dönemi enflasyon yüzde 10,4

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu.

Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    2.1.2022 14:23:44

    TÜİK şimdiye kadar nasıl sipariş rakamları açıkladı ise yarında o siparişe göre enflasyon rakamalrını açılayacağını düşünüyorum.Zira genelrine kadar işlemiş entrika,tertip,gerçek dışı söz ve beyanalrı ile AKP li idarecilere inanmka mümkün değildir.

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