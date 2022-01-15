Bediüzzaman’ın Müdafaaları konuşuluyor

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaaları konulu masa çalışması bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Yirmiden fazla akademisyen ve araştırmacının katılacağı çalışmada Bediüzzaman Said Nursî’nin mahkeme safhaları ve savunmaları çeşitli yönleriyle ele alınacak. Çalışmada sunulan tebliğlerin daha sonra Köprü Dergisinde yayımlanacağı bildirildi. İstanbul - Sedat Serdar

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