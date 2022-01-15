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15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Bediüzzaman’ın Müdafaaları konuşuluyor

15 Ocak 2022, Cumartesi 00:58
Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaaları konulu masa çalışması bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Yirmiden fazla akademisyen ve araştırmacının katılacağı çalışmada Bediüzzaman Said Nursî’nin mahkeme safhaları ve savunmaları çeşitli yönleriyle ele alınacak. Çalışmada sunulan tebliğlerin daha sonra Köprü Dergisinde yayımlanacağı bildirildi.

İstanbul - Sedat Serdar

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