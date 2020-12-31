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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Korona için ibretlik bir hatıra

Erol Sarı
31 Aralık 2020, Perşembe
Koronavirüsü ve hastalığı hakkında yazılan, anlatılan, video ve ilgili gösterimlerle birlikte, geçenlerde bir arkadaşın “ne olacak bu hastalığın akibeti” şeklindeki sorusu üzerine, tarihi ibretlik şu hadise; hatırımıza, yeniden insanlığa ibret olması ümidi ile kaleme alınmıştır.

Hani anlatılır ya; Hülagü Han, Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’ın torunu, İlhanlı Devleti’nin kurucusu Mengü Kağan’ın kardeşidir. 1255’te ağabeyi Mengü Han tarafından Ortadoğu’da henüz ele geçirilmemiş toprakların ele geçirilmesi için görevlendirilir.

Hülagü, 1258 tarihinde Bağdat’a girerek Abbasi Halifesi Mutasım’ı keçeye sarıp Moğol atlarının ayakları altında ezdirerek öldürtür. Şehirde katliâmlara başlar ve şehri yağmalatır. Kadın, yaşlı, çocuk, hamile demeden bazı kaynaklara göre 200 bin, bazı kaynaklara göre de 400 bin kişiyi katleder.

Cami, hastane, saray ne varsa hepsini yok eder. Kütüphaneleri ve tarihi eserleri yakar, yıkar. Milyonlarca dinî ve ilmî eserin büyük bir kısmını Dicle Nehri’ne attırır. Hülagü’nün zalimliğini anlatmak için Dicle’nin günlerce kan ve mürekkep aktığı söylenir.

Hülagü bir gün, şehrin dışına kurduğu karargâhında, o beldenin en büyük âlimi ile görüşmek istediğini bildirir. Bu haber, âlimler arasında korku ve endişeye sebep olur. Kimse Hülagü tarafından öldürülmek korkusuyla bu dâvete icabet etmek istemez. Bu haber, zamanın genç âlimlerinden Kadıhan’a da ulaşır. Kadıhan, ufak tefek tıfıl bir gençtir. Daha sakalı bile çıkmamıştır.

Böylesine bir dâveti kabul ettiğini söyleyerek Hülagü ile görüşmeye gidebileceğini bunun için kendisine bir deve, bir keçi, bir de bir horoz verilmesini ister. Böyle bir fedainin ortaya çıkması ulema sınıfını rahatlatır. Çünkü bir kurban bulunmuştur. Hülagü’nün şerrinden korkan ulema sınıfı bu isteği hemen karşılar.

Kadıhan, hayvanlarla birlikte çadıra varır. Hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer ve kendini tanıtır. Kendisiyle görüşmek üzere geldiğini söyler. Hülagü, genci tepeden tırnağa süzer ve beklediği tipte biri olmadığını görerek, ‘Bana göndermek için bula bula seni mi buldular. Gönderecek başka birini bulamadılar mı?’ diye sorar.

Kadıhan gayet sakin bir şekilde ‘Görüşmek için iri yarı, boylu boslu birini istiyorsan, bir deve getirdim. Sakallı yaşlı birisi ile görüşmek istiyorsan, bir keçi getirdim. Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin’ der.

Hülagü, karşısındakinin sıradan biri olmadığını anlar ve ‘şöyle otur bakalım’ diyerek kendisine yer gösterir ve ilk sorusunu sorar: ‘Söyle bakalım, beni buraya getiren sebep nedir?’ 

Kadıhan gayet sakin bir şekilde; ‘Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah’ın bize verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas gayemizi unutup makam, mevki, mal mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi’ der.

Hülagü, ikinci sorusunu sorar: ‘Peki, beni buradan kim gönderebilir?’

Cevap çok manidardır: ‘O da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp, bize verilen nimetin kıymetini bilir, zevk ve sefadan, israftan, zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın.’

Evet, Kadıhan’ın verdiği cevap çok manidar. Hepimiz zihnimizde bu verilen cevapları Yaratıcı tarafından bir memur olarak istihdam edilip, insanlığa sayabileceğimiz hangi kötülük ve gayrı ahlâkî, insanlık dışı muamelelerimiz sebebiyle vesile olduğunu bilip, bunlardan vazgeçilip ıslah olunmakla yeniden yaşanılabilir bir hayata kavuşulabilir. Aksi halde musîbet hali hazırda şiddetlenerek devam etmektedir. İbret alıp, ıslah olmakla, istikametini muhafaza edebilenlere ne mutlu…

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  • A. AYDIN

    31.12.2020 02:31:32

    Evet. Asıl düşmanlarımız: Cehalet, Zaruret ve İhtilaftır. Bir de küçük not: TDV İslam Ansiklopedisine göre Budist olan Hulagu, Bağdat'a girdiğinde 800.000 veya 2.200.000 insanı katletmiştir. Cesetlerden yayılan kokular Hulagu'yu bile şehirden uzaklaşmak zorunda bırakmıştır. İslam medeniyetinin yükselme devri onun sayesinde(!) son bulmuştur.

Risale-i Nur Külliyatı

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