Deprem dersi ve tedbir

Marmara Depremi’nin üzerinde 23. yıl geçti ve Türkiye henüz depreme karşı alması gereken tedbirleri tam olarak alamadı.

17 Ağustos 1999 tarihinde meyana gelen deprem, çok sayıda can kaybına sebep oldu ve o günün idarecileri başta olmak üzere sonrakiler de “Depreme karşı her türlü tedbiri alacağız, büyük bir kampanya başlatıyoruz” mealinde sözler verdiler. Aradan yıllar geçti ve bugün bakıldığında bu sözlerin tutulmadığı anlaşıldı.

İdarecilerin 2020’de çizdiği tablo şöyle: “Belediyelerimiz vatandaş istesin istemesin riskli bina tespitini yapabilir. Türkiye’de 6.7 milyon bina riskli statüsünde. Ama riskli şerhli veya acilen yıkılması gerekir diye bir şerhi yok. 1,5 milyonu da acilen yıkılması gereken bina. İstanbulumuzda 5.9 milyon konutumuz var. Bunun 1,5 milyonu riskli, 300 bini acilen dönüşmesi gereken yapılar. Bunlara ilişkin riskli yapı tespiti yapılıp tapuya işlenmiş durum söz konusu değil.” (Hürriyet, 14 Kasım 2020)

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanının Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada çizdiği tabloda ise ‘denetim’e dikkat çekmiş: “Aynı acıların tekrarlanmaması adına yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması düzenlemesinin etkin şekilde hayata geçirilmesi ve denetim sistemi mekanizmalarının güçlendirilmesi hayati önemdedir. Ülkede yaklaşık 450 bin müteahhit bulunuyor. Bu sayı oldukça yüksek iken her müteahhit de her projeye uygun değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız geçtiğimiz dönemde yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Düzenlemenin etkin bir şekilde uygulanmasını ve geliştirilmesini bekliyoruz.”

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesini etkileyen 17 Ağustos 1999 depremi, ‘tedbir alınması’ gerektiğini fiilen gösterdi. ‘Ölüm korkusu’ müteahhitleri de, daire satın almak isteyenleri de bu noktada ‘ikna’ etti. Yani hiç kimse, “Tedbire gerek yok. ‘Sakat bina’dan da daire satın alırım” demedi. Dolayısı ile yeni yapılan binalar depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilse de ortada ‘yıkılması gereken şehir’ler var. Deprem şartlarına uygun olmayan binaların yıkılıp yeniden yapılması meselesine maalesef daha çok ‘rant’ penceresinden bakıldı. Netice olarak acilen yıkılması ve yenilemesi gereken binaların tamamını yıkmak ve yenilerini yapmak mümkün olamadı.

Depremin yıkıcılığını bütün Türkiye gördüğü halde bu konuda atılması gereken adımların ertelenmesini anlamak mümkün değil. Bu ihmalin faturasının ağır olmamasını temenni edelim.