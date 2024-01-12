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12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Devlet imkanları kimin emrinde?

Faruk ÇAKIR
12 Ocak 2024, Cuma
Önümüzde yine bir seçim var.

Nasip olursa 31 Mart 2024 tarihinde seçim sandığı milletin önüne gelecek ve oy kullanma hakkına sahip olanlar başta il ve ilçe belediye başkanları olmak üzere belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçecek. 

Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte siyasi partiler ve adaylar projelerini açıklamaya başladı. En büyük yarış İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşanacak. Şimdiden neticelerin millet menfaatine olmasını temenni ederiz. 

Son zamanlardaki seçimlerin ‘adil’ olup olmadığı hep tartışıldı. Görünüşte isteyen herkes seçime giriyor ve yarışıyor. Sandıklar başlarında da büyük oranda bir ‘kavga’ yaşanmıyor. Ancak sadece bu tabloya bakarak seçimlerin eşit ve adil bir şekilde tecelli ettiğini söyleyebilir miyiz?

Bir defa, adaletsizlik seçimlerden çok önce başlıyor. Bu noktada içinde bulunduğumuz ‘sistem’in de kabahati var. Fakat bu ‘tek adam sistemi’ni kuran da işbaşındaki iktidar. Dolayısı ise kabahati sisteme atma hakları yoktur.

Cumhurbaşkanının partili olması seçimlerdeki adaletsizliğin bir sebebi. Devlet adına kullanılması gereken imkanlar, doğrudan ya da dolaylı olarak parti menfaati için kullanılıyor. Mesela, devletin TV kanallarındaki haberler baştan sona cumhurbaşkanının partisinin ‘reklamı’ ile doluyor. Devletin sahip olduğu TV kanalları partilere mümkün olduğu kadar adil ve eşit mesafede durması gerekmez mi? Cumhurbaşkanının partisine mensup belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantının baştan sona yayınlanması ‘seçim adaleti’ne uygun olur mu?

Tabii ki bu mesele o kadar fazla tekrarlandı ki, artık muhalefet partileri de bu adaletsizliği sinesine çekmiş görünüyorlar. Bu konu neredeyse hiç gündeme gelmiyor. Peki, bu yapılanlar insanları ‘iktidar partisi’ne yönlendirme anlamına gelmiyor mu?

Her fırsatta eleştirilen ‘eski’ günlerde devlet imkanları iktidar partisi lehinde bu kadar kullanılamazdı. Hatta seçimlere gölge düşmesin diye seçim öncesi kısa süre için ‘tarafsız’ isimler bakan yapılırdı. Şimdi ise ‘partili cumhurbaşkanı’ uygulaması ile devletin bütün imkanları iktidar partisi lehinde kullanılıyor. Maalesef, muhalefet de, vatandaş da bu yanlışa alıştı.  

Türkiye adil ve şeffaf bir seçim süreciyle sandığa gitmeli ve devlet imkanları herhangi bir parti menfaati için kullanılmamalı. Bu yanlış uygulama, vatandaşı küstürüyor bilesiniz...

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