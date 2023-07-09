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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Dünyanın tersine gitmek

Faruk ÇAKIR
09 Temmuz 2023, Pazar
Türkiye’yi idare edenler, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları izah etmeye çalışırken “Bütün dünyada kriz var. Pahalılık sadece bizde değil” diyor ve hatta “Başka ülkeler bizim iyi halimizi kıskanıyor” bile diyor.

Peki, ‘dünya gerçekleri’ böyle mi? Sadece bir haber başlığı, ‘kandırmacaları’ yerle yeksan etmeye yeter ve artış: “Dünyada gıda fiyatları son 25 ayın en düşük seviyesinde; Türkiye’de ise 34 aydır yükseliyor.”

Haberde şu bilgiler de var: “Türkiye’de gıda fiyatları 34 aydan bu yana aralıksız artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı Küresel Gıda Fiyat Endeksi son 15 ayda sadece bir kez yükseldi. Türkiye’de resmi yıllık enflasyon mart ayında yüzde 38, gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 54 oldu. Dünyada gıda fiyatları aynı dönemde yüzde 21 düşerken Avrupa Birliği genelinde yüzde 15 artış gösterdi. Türkiye’de ise gıda fiyatları 34 aydan bu yana aralıksız artıyor. Gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler hangisi? Dünyada ve Avrupa’da gıda enflasyonu ne kadar artıyor? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) Haziran 2023’te ayında yüzde 38 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 60 gerçekleşti. TÜİK’e göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde 54 artış gösterdi. FAO’nun Küresel Gıda Fiyat Endeksi ise aynı dönemde yüzde 21 düştü. AB’de ise yıllık gıda enflasyonu mayıs ayı itibarıyla yüzde 15. Küresel gıda fiyatları son 15 ayda sadece Nisan 2023’te yükselirken diğer tüm aylarda düşüş gösterdi. Gıda fiyatları Türkiye’de Eylül 2020’den bu yana 34 aydan bu yana artmaya devam ediyor. FAO ve TÜİK’in açıkladığı gıda fiyat endeksleri arasındaki fark Türkiye’nin “yeni ekonomik modele” geçtiği Kasım 2022’den itibaren giderek büyüyen bir makasa dönüştü. (...) Türkiye’nin Kur Korumalı Mevduatı (KKM) ilan ettiği Aralık 2021’de ise radikal bir değişim başlıyor. Dünyada gıda fiyatları 140’a düşerken Türkiye’de 161 oluyor. (...) Ağustos 2020-Haziran 2023 arasını kapsayan son 34 ayda gıda fiyatları dünyada yüzde 28 artarken Türkiye’de yüzde 266; AB’de ise yüzde 30 yükseldi.” (Euronews, 7 Temmuz 2023)

Peki, bütün dünyada gıda fiyatları düşerken ya da artmazken; ne oluyor da Türkiye’deki fiyatlar hem de 34 aydır (yani 3 yıldan beri) sürekli artıyor? Böyle bir tablo karşısında, Türkiye’yi idare edenlerin “Dünya bizi kıskanıyor. Biz çok iyi durumdayız” demesi ne ile izah edilebilir? Başka hiç bir bilgi olmasa, sadece bu bilgi bile Türkiye’yi idare edenlerin yanlış yolda olduğunu göstermez mi? Bu meseleyi bir bütün halinde millete anlatmak şart değil mi?

Milleti yanıltmayı meslek edinenlere karşı her gün ve her saat bu bilgiyi hatırlatmak gerekir. “Şunu yaptık, bunu yaptık” diye canlı yayınlarda konuşanlara bu tablonun hesabı sorulmalı değil mi?

Gıda fiyatları bütün dünyada ucuzlarken, aynı zamanda bir ‘tarım ülkesi’ olan Türkiye’de aralıksız olarak yükselmesi çok ciddi bir dert. İnsanların ellerinden ‘ekmek’lerinin alınmasına itiraz etmek insaniyetin gereği değil mi? Tekrarlayalım: Ey idareciler, milleti kandırmaktan ve yanıltmaktan vazgeçin!

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