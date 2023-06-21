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21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Eğitimin bin derdi

Faruk ÇAKIR
21 Haziran 2023, Çarşamba
Eğitim sistemindeki sıkıntılar idareciler tarafından da bilindiği halde, çözüm adına atılması gereken adımlar atılabilmiş değil.

Ara sıra “Eğitim konusunda hedeflerimize ulaşamadık” diye itiraflar gelmiş olsa da, bu noktadaki teklif ve tavsiyeler pek de dikkate alınmıyor.

Esasında, başka pek çok konuda olduğu gibi bu hususta yapılması gerekenler bellidir. Eğitim sistemini rayına oturtabilmiş ülkeler bu işi nasıl yaptı ise Türkiye de onları örnek almalı ve eğitimi içine sürüklendiği sıkıntılardan kurtarmalı.  

Bir eğitim yılı daha sona erdi ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline başladı. Temenni edelim ki yaz tatili iyi değerlendirilsin ve öğrenciler ‘yaz programları’ndan istifade edebilsin. Bu vesile ile eğitim meselesi gündemi meşgul etti ve bazı STK’lar konu ile ilgili olarak açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. 

Eğitim konusunda faaliyet gösteren bir derneğin çizdiği tablo şöyle: “2002-2022 döneminde 19 bin 708 köy okulu kapatıldı. Eğitime erişim en temel hak olmasına rağmen köylerde yaşayan çocuklarımız okulsuz, öğretmensiz bırakıldı. Taşımalı eğitime mecbur bırakıldı. 2022 verilerine göre öğretmen yetersizliği nedeniyle okullarımızda en az 80 bin ücretli öğretmen bulunmasına... (...) Çocuklarımız okulsuz, öğretmensiz, ataması yapılmayan öğretmenler ise özel okullarda asgari ücretin dahi altında veya başka işlerde açlık sınırı altında çalışma koşulları ile baş başa bırakıldı. (...) Çocuklarımızın eğitim hakkı, öğretmenlerin mesleki hakları için bir an önce en az 100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır.

“Özel okul ve özel okula giden öğrenci sayıları tüm zamanların rekorunu kırmış durumdadır. Eğitimde 4+4+4 uygulaması öncesinde Türkiye’de 4 bin 664 özel okul bulunmaktayken, 2022 yılı itibariyle özel okul sayısı 14 bin 179’a toplam öğrenci sayısı ise yaklaşık 2,5 kat artarak 535 bin 788’den 1 milyon 578 bin 233’e yükselmiştir. 4+4+4 uygulamasının başlamasından bu yana öğrenci artışına rağmen kamuya ait ilkokul sayısı 5 bin 697 azalmıştır.

“Yaşanan enflasyon artışını gerekçe gösteren özel okul sahipleri özel okulların bir ticarethane olduklarını açıkça kanıtlayan bir şekilde velilerden yüz binlerce lira talep etmekte, öğretmenleri ise haftanın yedi günü esnek çalışma koşullarında ve asgari ücretin dahi altında çalışmaya zorlamaktadır.”

Bu sayılanlar eğitimin dokuz yüz derdinden sadece bir kısmıdır. Bin derdi olan bir sistemin verimli çalışması mümkün olmadığına göre bu mesele ciddiyetle ele alınmalı ve gecikmeden çareler bulunmalı. Son zamanlarda kapalı köy okullarının yeniden açılacağı söyleniyor ama bunların ne ölçüde hayata geçirilebileceği zaman gösterecek. Mesela, (açılsın diye değil, hatırlatma için soruyorum) Çayeli’nin Ormancık Köyündeki kapalı okul hizmete açılacak mı? Açılsa, eskisi gibi öğrenci bulunabilecek mı?

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