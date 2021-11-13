"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İstanbul’dan ‘ilk gün’ notları

Faruk ÇAKIR
13 Kasım 2021, Cumartesi
Virüs salgını vesile oldu ve bu sene yaz aylarını memleketimiz Çayeli’nin Senoz Vadisi’nde değerlendirdik. Köyde kaldığımız müddetçe İstanbul’la irtibatımız devam etti.

Bilhassa sosyal medyada yaptığımız fotoğraf ve benzeri paylaşımlar bazen “Vadinizin reklâmını fazla yaptınız” diyerek tenkide de sebep oldu. 

Neticede Mayıs 2021 başında gittiğimiz köyümüzden Kasım ortası sayılabilecek bir tarihte (11 Kasım 2021) dönmek nasip oldu. Muhtemelen İstanbul’a dönüşümüze en çok bizi sosyal medyadan takip eden arkadaşlarımız sevinmiştir. Çünkü artık belli bir süre Senoz Vadisi’nin ‘hava ve yol durumunu gösteren” fotoğraflar olmayacak. 

6 ay aradan sonra İstanbul’daki ilk günümüz (dün, 12 Kasım 2021) Cuma’ya denk geldi. Cuma günleri mahallemizde ‘pazar’ kurulduğu için biz de ilk olarak ‘pazar fotoğrafları’ paylaşarak yeni döneme ilk adımımızı atmış olduk. Hemen dikkatimizi çektiği üzere 6 ay boyunca pazarda, fiyatlar dışında bir değişiklik olmamış. Pazarcılar sağ olsunlar yine pazarın kurulduğu caddeyi baştan sona kirletme yarışına girmişler.  

Halden aldıkları sebze ve meyvelerin ‘fazlalık’larını itina ile yere atıp cadde ve sokakları kirletiyorlar. Daha önce yüz defa dile getirildiği halde bu kirletme yarışına bir çare bulunmamış olmasını acaba ne ile izah edebiliriz. Gerek Bahçelievler Belediyesi ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tabiî ki @ibbBeyazmasa bu konudaki talep ve şikâyetleri tam olarak dikkate almıyor. İBB ‘beyaz masa’ özetle “Bu bizim sorumluluğumuzda değil, yetki ilçe belediyelerinde” diyor. Belki bu beyan doğrudur, ama netice değişmiyor ku? Pazarların bu şekilde kirletilmesi, çöplerin yere atılması hak mıdır, maslahat mıdır? Bu kesin yanlışa engel olunamaz mı? Meselâ, Fatih Belediyesi bunun çaresini bulmuş ve ilçe genelinde pazar kuran hiçbir pazarcı çöplerini yere atamıyor. Çöpler bir poşette toplanıyor ve caddeler temiz kalıyor. Çünkü yere çöp ve artık atan pazarcılara para cezası uygulanıyormuş. Aynı şey Bahçelievler Belediyesi, bütün İstanbul ilçe belediyeleri ve tabiî ki Türkiye’deki belediyelerde uygulanamaz mı? Uygulanır ve uygulanmalıdır. Bu hususta herkese vazife düşüyor. 

İlk gün notu olarak çok kısaca fiyatlardan da bahsedelim: Söylemesi ayıp, kutusuz bir tuvalet fırçası hem de pazarda 8 TL (titiz marka) olmuş. “Ne alırsan bin lira” dükkânlarda da aynı fiyat. Bir kaç ay önce 4 TL’ye alınabiliyordu. Mahalle ‘nalburu’na uğrayıp bozulan musluğun yerine meşhur olmayan bir ‘aç-kapa musluk’ almak istedim. 70 TL demez mi? Yahu bunun fiyatı da bir kaç ay önce 45 TL idi. Mahalle nalburumuz, “Haydi sana bir defaya mahsus eski fiyattan, 60 TL’den verelim. Ama nakit olsun” dedi. Sonra da dert yandı: “Artık kredi kartımızla mal alamıyoruz. Eskiden 6 ay taksitle, senetle sözle mal alıyorduk. Kampanyalar açıyorlardı, yanına bir sürü hediye teklif ediyorlardı. Şimdi bir tane kalem bile vermiyorlar. Çok zordayız. Ne olacak halimiz” diye dert yandı. 

Mahalle nalburundan çıkıp yine mahalledeki “üç harfli” üç markete ayrı ayrı uğradım ve tamamında fiilen soğan ve patates satılmadığını gördüm. Tabiî ki bu marketlerde soğan ve patates var, ama ‘yok’ dememek için var. Belki 5 kg ürün var ve para verilerek alınamayacak şekilde pörsümüş, ezilmiş ürünler. Kasadaki görevliye bunun sebebini sondum, gülümsemekle iktifa etti...

Neyse, “yeniden İstanbul”daki daha ilk günümüz. Bakalım nelere şahit olacağız. Yoksa arkadaşların tavsiyesine uyup hemen “Senoz Vadisi”ne mi dönmeli? Allah, hepimizi hayırlarla karşılaştırsın ve sıkıntılardan korusun inşallah. Amin.

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ailenin dokusu bozuluyor

    OHAL itirafı

    Soğanı toprağa vereceğiz

    Kuraklık Destekleri acilen yapılmalı

    ABD: Katar, ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine 'hamilik' edecek

    Dolar tutulamıyor; 10 lirayı geçti

    Karamollaoğlu: Erdoğan yüzde 50 + 1’den endişeli

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor

    Lufthansa, iflasını engelleyen kamu kurtarma paketini geri ödedi

    Afganistan'daki çocukları bekleyen akut yetersiz beslenme sorunu

    Danıştay, Emniyet genelgesini durdurdu

    İstanbul’da ekmeğe resmi zam da geldi

    Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı

    AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye teşekkür

    Cami ve mescitlerde normal saf düzenine geri dönüldü

    Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

    Prof. Dr. İtil: Son 1 yılda verem kontrolünde ciddi sorunlar yaşandı

    Dzaferovic: Bosna Hersek'e zarar veren Dodik'e yaptırım uygulanmalı

    Milli Takım, Cebelitarık'ı ağırlayacak

    MEB açıkladı: Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları çevrim içi yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme siyaset gündeminde
    Ahmet BATTAL

    Açalım şu kapalı çarşıları
    Yasemin YAŞAR

    Doğru söylüyormuş gibi yapmak
    Cevher İLHAN

    “Devletten kuruş çıkmıyor”, milyarlar çıkıyor!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyadaki adalete bir mahkeme-i kübra lâzım
    H. Muharrem OKUR

    Müebbetlik bir mahkûm
    Mehmet ÇETİN

    Burun üzerine
    Ahmet ÖZDEMİR

    Müslüman olan ve aynı zamanda şehit olan çoban
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilimin öncüleri peygamberlerdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.