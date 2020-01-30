Karayolu ile hac olmaz mı?

Pek çok derdimizin yanında bir de hacca gitmek için sıra bekleyenlerin derdi var.

Hacca gitmek tabiî ki maddî imkânı müsait olan, fıkhen ‘zengin’ sayılan Müslümanlar için şarttır. Nüfusu 80 milyonu aşan ülkemizde 2 milyon kişi hac sırası bekliyor. Üstelik bu sayı her yıl artmaya da devam ediyor. Bir çare ve çözüm bulunamazsa hacca gitmek isteyenler 10 ya da 15 yıl sıra beklemek durumunda kalacak.

Türkiye’yi idare edenler her ne kadar, “Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Suudi Arabistan makamlarını hac kontenjanlarının arttırılması noktasında ikna etmeye çalışıyoruz” deseler netice pek değişmiyor. Kanaatimiz odur ki gayretle çalışılsa Türkiye’nin hac kontenjanı daha da arttırılabilir. Elbette hac ibadetinin yapıldığı mekânların belli bir kapasitesi vardır, ama çok daha iyi organize ile bu kapasiteyi arttırmak dahi mümkün olabilir.

Türkiye’den hacca gitmek için 2 milyon 213 bin kişi sıra bekliyor. Son dakikada bir değişiklik olmazsa 2020 yılında 80 bin kişi hacca gidecek. Peki, 2 milyon kişiye sıra ne zaman gelir? Hac kur’ası beklerken vefat edenler de oluyor. Elbette her şey nasiple, ama yaşlılara öncelik verilmesi isabetli olur diyenler de var.

Esasında hac meselesindeki dertler sadece yoğunluk ve kur’a beklemekle sınırlı değil. Hacca gitmek de her geçen gün daha pahalı oluyor. Elbette hacılara sunulan imkânlar da değişti. Artık hacılara ikram edilen yemek de hac parasına dahil. Buna rağmen daha uygun fiyatlarla hacı olma imkânı da sağlanmalı. Meselâ, 1995’lerde 1700 dolara (bugünkü fiyatla 12 bin lira kabul edelim) hacı olma imkânı vardı. Şimdi ise 30 bin liraya yakın bir bütçe gerekiyor. “Zengin olan gitsin, imkânı olmayan gitmesin” demek çare değil. Bu nisbette değilse de daha düşük bütçelerle hacca gitmek mümkün olmalı.

Yıllardan beri ihmal edilen, unutulan ve unutturulan ‘kara yolu ili hac’ meselesi niçin hiç gündeme gelmez, getirilmez? Bazı Afrika ülkeleri gemilerle hacca gidiyor. Acaba Türkiye’den de kara ya da deniz yolu ile hac imkânları sağlanamaz mı? Sürekli gündeme getirilen ‘güvenlik endişesi’ hiç bitmeyecek mi? Bu hususta gerekli araştırma ve çalışmalar yapılıyor mu? Gerçekten kara yolu ya da deniz yolu ile daha uygun fiyatlarla hacı olmak imkânı yok mu?

Bununla bağlantılı olarak umre fiyatları da masaya yatırılmalı. Diyelim ki hac için kontenjan sıkıntısı var. En azından şimdilik umre için böyle bir sınırlama yok. Çok daha fazla kişi uygun fiyatla umreye gidebilse bundan kim zarar görür? Karayolu ve hatta deniz yolu ile umreye gitmek imkânı yok mu? Dünyanın değişik ülkelerinde bu tercihler varken Türkiye’nin bunu yapamaması kabul edilebilir mi?

Hem hac hem de umre programları düzenlenirken arzu edenler için daha uygun fiyatlı tercihler de olmalı. Meselâ bir aile “Ben yemeksiz, ama daha uygun bir program istiyorum” dese buna “hayır” denilir mi? Geçmiş yıllarda hacılar kendi yemeklerini yapıyor ve daha uygun fiyatlarla bu ibadetlerini yerine getiriyordu. Arzu edenler için şimdi de bu imkânlar sağlanamaz mı?

Türkiye bu meseleyi tartışmalı ve uygun bir çözüm yolu bulmalı. 2 milyonu aşkın hacı adayının hacca gitmeyi beklediği bir sistemde ‘arıza’ olduğu akla gelir.

Arzu edenlerin hacı olması için duâcıyız vesselâm.