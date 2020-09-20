12 Eylül ve darbeler

Korona süreci, hastalar ve ölümler tam hızıyla devam etmektedir.

Tanıdık ve yakınlarımın ölümü beni de etkilemekte, yazacak konulara odaklanmam azalmaktadır. 12 Eylül Darbesi’ni yazma kararı aldığım halde sürekli ertelemekteyim.

Takdir Allah’ın ancak tedbir almak görevimiz. Ne olur KORONA tedbirlerine uyalım, uymayanları uyaralım.

Osmanlı dönemiyle başlayan; padişahı tahttan indirmeler, isyanlar, koca imparatorluğu bitirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de darbelere maruz kalmış, ülkenin kalkınmasına harcanacak enerji ve imkânlar heba edilmiştir.

İşin ilginç yanı darbe sonrası yapılan seçimlerde iktidara gelenler, darbecilerden hesap sorma şöyle dursun, darbe mahsulü yasaları sıkı sıkıya uygulamışlardır. Darbecilere olan sadâkatları bir sonraki darbelere karşı da onları koruyamamıştır.

12 Eylül Darbesi; dönemin bir komutanının dediği gibi “Kıvama gelmesi için” olgun ve uygun zamanda yapılmıştır.

Sağ-Sol, Alevî-Sünnî çatışmalarının artarak devam ettiği, terörün hat safhada olduğu, sıkıyönetim, OHAL gibi tedbirlerin fayda etmediği bir dönemdi. Feryatlar, çaresizlikler ve 12 Eylül sabahı gerçekleşen darbe ve darbe ile bir günde sağlanan sükûnet.

Ne değişmişti de verdiğimiz vergilerle maaşlarını alan güvenlik güçleri daha önce sağlayamadıkları huzuru bir gecede sağlamışlardı?

Darbeye zemin hazırlayan, yapan, yapılması için göz yuman ve “emir kuluyum” deyip Darbeye katkı sunanlar; günümüze kadar gerekli cezayı almadılar.

Bunların cezasız kaldıklarını görmek ve buna itiraz etmemek insana yakışmaz. Tövbe etmeden, kuldan helâllik almadan ölenlerin mahkeme-i kübrada hesap verecekleri ve cehennemde cezalarını çekecekleri inancımız tamdır.

Ey darbeyi yapanlar, zemin hazırlayanlar, alkış tutanlar, meyl edenler, yolunuz doğru bir yol değil ve sonunuz hüsran olacaktır.