Fitre ve Ramazan

Ramazan ayı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizlere bu günleri yaşatan ve ibadetleri nasip eden Allah’a binlerce şükürler olsun.

Artık Ramazan’ın son günleri. Cehennemden Kurtuluş yani azad olma fırsatının olduğu bu günlerde camiye gitmeyi sünnet-ül müekkede olan itikaf’a girmeyi ihmal etmeyelim. Yine Ramazan ayına özel ve zekâttan önce farz olan fıtır sadakamızı da artık vermeye başlayalım. Bayram namazından önce doğacak çocuklarla beraber tüm aile efradımızın fitresini vermeyi unutmayalım. Fıtre’yi aile reisi erkek verir. Aile reisi baba kendisinden başlayarak sonra eşinin fitresini, küçükten başlayarak öncelik kız çocukları olmak üzere tüm aile efradının fitresini vermelidir. Baliğ olan çocuklarının fitresini ise onlardan vekalet alarak vermesi doğru olandır. Fitre miktari; bu sene diyanetin belirlediği miktar 70 TL’dir. İmkânı olmayanlar az verebileceği gibi imkânları olanlar daha fazla vermeleri doğru olanıdır. Fitre verilirken fakir olan yakın akrabadan başlamak sonra uzak akraba, yakın ve uzak komşuya vermeye özen gösterilmelidir.

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