Ramazan ve iftar

Ramazan ayı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Tutulan oruçlar, kılınan teravihler, okunan mukabeleler, infaklar, ihsanlar... ve benzeri güzelliklerle dolu dolu yaşanıyor.

Teravih vaktinde camilerin çocuklarla şenlenmesi, diğer vakitlere oranla daha fazla cemaate kavuşması, itikaf ve kadir gecesini her gece arama Ramazanın bir başka güzel yanıdır.

Bu seneki Ramazan Allah’a şükürler olsun rahmet kısmından mağfiret kısmına geçilmiş cehennemden azad olmaya yakın olunmuştur. Ne mutlu o kimseye ki bu ayın feyzine mazhar olmuş, Ramazan’ı dolu dolu yaşamıştır. Gaflete düşmüşsek tövbe edilmeli kalan günleri iyi değerlendirmeliyiz.

Peygamberimiz (asm), “Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır; birisi iftar ettiği zaman, diğeri de Rabbine kavuştuğu andır” buyurmuş. (Buhari)

Oruçlu kimse “sevinc”ine birilerini ortak etmek ve sevabına sevap katmak için iftara davet etmesi veya davete icabet etmesi güzel olacağıdır. İftar yemeğınde bereket vardır. Fakir zengin ayırımı yapmakan, yakın akraba ve komşuyla başlayarak bir yudum su veya bir hurmayla da olsa birilerine iftar vermek sünnet için kafidir.

Peygamberimiz (asm), “Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolunur. O oruçlunun sevabi kadar da ona sevap verilir” buyurur. Sahabelerden bazıları iftar verecek kadar zengin olmadıklarını söyleyince “Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilir” buyurdu.

Ramazan’da Allah’ın rahmetinden daha fazla istifade etme gayreti içinde olmalıyız.