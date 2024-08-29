"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yaza veda

Fatma Eren
29 Ağustos 2024, Perşembe
Bir tefekkür mevsiminden, başka bir tefekkür mevsimi olan sonbahara geçmek üzereyiz. Yaz mevsimini çok severim. Çocukluğumdan beri bende kalan bir hâlet-i ruhiye işte; yaza veda ederken içimi hüzün kaplar.

Çocukluğumda bütün kışı gelecek olan yaz günlerini düşleyerek geçirirdim. Meselâ arkadaşlarımla: “Ah şimdi karpuz peynir olsaydı da yeseydik!” diye hayıflanır, gelecek olan yaz için hayaller kurardık. Hayallerimizden biri de gelecek yaz arkadaş gurubu olarak hepimiz bisiklet alıp, semtimizin yaslandığı dağın arkasında, acaba ne var diyerek keşif gezilerine çıkmaktı. Bu hayalimiz hiçbir zaman gerçekleşmemiş olsa da, biz yine hayal kurmaktan vazgeçmezdik.

Ah nasıl özlemem yaz günlerini! Sabahı ayrı güzel, akşamı ayrı. Hele gezmeleri… Anlat anlat bitmez.Yaz mevsimi deyince hatırladıklarım...

Fesleğen kokulu kahvaltıyla güne başlamalar, gün boyu süren evcilik oyunları, dut ağacı dalları üzerindeki köşklerimizde “hayal anlatmacalar”, serin yerlerde “beş taş” oyunları, yazın en kolay yemeği menemen ya da ortalığa mis gibi yayılan biber kızartması kokuları ve bazen de komşu teyzenin “kaşığını alan gelsin, tavuklu pilav var!” Ününü duyan biz çocukların, evlerimize koşup ellerimizdeki kaşıklarla pilav yemelerimiz.

Maksat yemekten ziyade gülüşmek, eğlence… Kapı önü veya bulduğumuz gölgeliklerde sürüp giden muhabbetler…

Öğleden sonra da iyice sıcak çökünce öğle uykusu için anneler çocuklarını sokaktan eve çağırır ve perdeler çekilir, yorgun bedenleri annelerinin hazırladığı serin ortama, yumuşak minderlere daha fazla dayanamaz, istenmese de tatlı bir uykuya dalınır, sonrasında ortalık bir süreliğine sessizliğe bürünürdü.

Tabiî bu arada sinek vızıltılarının bize ninni gibi geldiğini de söylemeden edemeyeceğim. Sonrasında birer birer uyanan çocuklar, yatsı vaktine dek sürecek olan ikinci bir masalsı zaman dilimine hazırdır artık.

Uyanıldığında ise daha gün bitmemiş olur. İkindi serinliği yavaştan hissedilmektedir artık. Sokağa iğde ağacının gölgesi düşmüştür. Uzaktan uzağa deniz kokusu, sokağı baştan başa sarmaktadır.

Kapı önlerinde anneler, akşam yemeği için kimi taze fasulye ayıklamakta, kimi de patlıcan dilimliyordur artık. Kuş cıvıltıları gibi çocuk çağırışları sokaklara yayılmaya başlar. Havanın serinlemesini bekleyen satıcılar da bir bir sokağımıza teşrif etmektedir.

At arabası, merkeple gelen zerzevatçılar: “Domaat, arakaa taze!” diyerek çığırırlar. İki tarafından sarkan ağır küfelerin altında ezilen zavallı eşeği acıyarak izleyen çocuklar...

Sonrasında “kaynamış darıı, sütlü darıı..!” “Dondurma kaymaak!”,

“Ballı güllü!” naralarını işiten çocuklar sevinçle satıcıların etrafına toplanır…

Efendim, rengarenk macunlar, hele macuncu amcanın elindeki sak sak kaşığı çocuklara uzatarak şakalaşması yok mu?..

Turşucuyu atlamak olmaz! Bizim oralarda “ekşili limoncu” denirdi. Aman ne leziz turşulardı öyle! Hasılı bizim sokak böyle şenlenirdi işte.

Bir de yaz mevsimi deyince bolluk, bereket gelir aklıma… Bahçelerde, balkonlarda ailece yenilen yemekler, gülüş cümbüş sohbetler… Bir de tatil arkadaşlıkları… Sıcak güneş gibi sıcacık kurulan arkadaşlıklar ve ömür boyu birbirimizi unutmayacağımız sözü verilir ve ahiret kardeşi olunurdu.

Başka bir zâviyeden bakacak olursak yaz aylarına tefekkür mevsimi de diyebiliriz. Rabbimizin bol bol ihsan ettiği nimetler ve ikramlar, konserve kutucukları gibi hazırlanmış, paketlenmiş, kokuları, tatlarıyla, o güzelim renkleriyle dallarında sallanan meyveler… Hele, Ege’de iseniz... Yani güneşin en cömert olduğu topraklarda... Karşınızda masmavi deniz, ayaklarınızın altında yemyeşil çimlerden halı, rengârenk çiçekler, cıvıldaşan kuşlar ve mis gibi ortalığı saran kekik kokusu...

Rabbimizin gönderdiği vagon vagon nimetler...İşte gördüğümüz, idrak ettiğimiz bu manzara bizi şükre davet eder. Kayıtsız kalmak, şükürsüz olmak mümkün değildir; bunca ihsan karşısında…

Evet, yazı uğurluyoruz. Bir sonraki yazı hasretle bekleyerek…

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'i koruma tatbikatında Türk savaş gemisi

    İsrailli komutan: Lübnan'da soykırım yapın!

    Depremzedeler illerine geri döndürülmeli

    Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz

    İsrail bir günde 5’i çocuk 40 Filistinliyi katletti

    Adaletsizlik AKP'yi bitiriyor

    Batık kredilerde rekor artış

    İnsani yardım gemisine niye izin verilmiyor?

    Nerede yoksulluk geride kalmış?

    Yumurta da zamlandı

    ABD'de yüksek sıcaklık sebepli en çok ölüm geçen yıl kayda geçti

    AB, İsrail’e yaptırım uygulasın

    "Kirliliğe dayanıklı kefal gibi türler bile yaşayamıyor"

    Meteorolojiden İstanbul için uyarı

    Kursk NGS yakınlarında Ukrayna ordusuna ait misket bombası imha edildi

    Ermenistan ordusu Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Nagazaki Belediyesi anma törenine İsrail'i davet etmedi

    "Amerikan bunu biliyor; Bu, ateşle oynamaya benziyor"

    "ABD ile müzakereye engel yok ancak ona güvenmeyin"

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Dürüm
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’deki erime niye hızlandı?
    Nahit Topaloğlu

    Sâdeleştirme/ Sahteleştirme 2
    Genel

    İsrail'i koruma tatbikatında Türk savaş gemisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahs-ı mânevinin şifâ duâsı
    Mikail YAPRAK

    İhlâsta ve hakta olan kuvvet
    Ahmet BATTAL

    Putin despotizmi ve Rus muhafazakârlığı-2
    Fatma Eren

    Yaza veda
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbenin makbul yaşı var mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.