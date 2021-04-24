Cerrahide Ebu’l Kasım modern tıbba rehberlik eder

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Batı tababetinin iskolastik çıkıkçılığından Müslümanlar eliyle İslâm medeniyetinin kurtardığı cerrahi, nihayet tıbbın tamamen müstakil bir şubesi haline gelir. Cerrahi umumiyetle bir cellâdın sanatına yakın, “Şerefli olmayan”meslekler meyanındaki hor görülen mevkiinden bu hayrete şayan yükselişe Müslümanlar sayesinde ulaşır. Batı’da 1163 senesinde bile, papazlar meclisinin bir kararıyla tıp mektepleri kapatılmış, bütün liyakatli doktorların ehliyetsizlikleri ilân olunmuştu. Cerrahi, eski durumundan, ciddî ve temkinli bir ilim pâyesine yükselebilmesini ve en hafif bir rahatsızlık geçirmeden tıbben sağlam, fikren taze ve hareketli biricik şubesi olarak kalıp, müsbet başarılar sağlayabilmesini Müslümanların ilhamlarına medyundur.

Dikkate şayan bir husus da, kilisenin nazarında büyük bir iğfalkâr olan doktorun, artık bundan sonra suçlu sayılmaktan kurtulmuş bulunmasıdır. Nihayet Batı’da cerrahi, Ebu’l-Kasım’ın sayesinde, anatomi ile kader birliği kurar; daha sonraki büyük keşifler için modern tıbba rehberlik eden nihaî yolu hazırlar.”