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7 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Pozitif düşüncenin sağlığa yansımaları - 2

Feyzullah ERGÜN
07 Ocak 2024, Pazar
Olumlu düşünce ve duygulara odaklanmak, dikkatli bir yaklaşımla istenmeyen olumsuz düşüncelerin giderilebileceği gerçeği, bir hayat pratiği olarak yaşanabilmektedir.

Olumlu düşüncelerin güçlendirilmesinin “Depresyon riskini azalttığını ve stresle mücadele etmeye yardımcı olduğunu ileri süren kanıtlar vardır. Ayrıca bireysel mutluluğu arttırmanın muhtemel bir yöntemi olarak biraz heyecan da oluşturuyor. Olumlu düşünme, an’ı yaşamayı öğrenmenizi kapsar. Birkaç dakika için ne yapıyorsanız, bırakın ve nefes alış-verişlerinize, gökyüzünün rengine ve vücudunuzun dinlenme hissine konsantre olun. Düşünce ve endişeleriniz birkaç dakikalığına bile olsa, rahatlamış bir bilinçle değişirken, sakinlik hissini yaşayacaksınız. Olumlu düşünce, daha fazla sakinlik ve rahatlığı geliştirmenin etkili bir yoludur.” (1)

Modern tıp uygulamalarının çok öncelerinde bilinip, uygulanan İMAJİNASYON METODU, çok uzun bir süre uygulama alanında adeta unutuldu. Bu uygulamayı “Los Angeles’teki bir radyasyon onkolojisti, 1971’de, onu bırakıldığı yerden hayata döndürmüştür. Carl SMONTON 150 gönüllü ile yapılan bir çalışmada bir yıldan fazla ömür biçilmeyen ve klasik tıbbî tedaviler gören kanser hastaları, Dr. Smomton tarafından akyuvarlarının güçlü, sağlam kahramanlar olarak kanser hücrelerinin çevrelerini sardığını hayal etmeleri konusunda eğitildiler. Dört yıl sonra hastaların %40’ı hala yaşıyordu ve tümörlerin %19’u küçülmüşlerdi. Diğer kanser çalışmaları, devam eden kanser tedavileriyle imajinasyonu birleştiren hastaların bu uygulamayı yapmayan hastalara göre daha olumlu ve daha rahat olduklarını göstermiştir. Çoğu ayrıca kemoterapinin ve radyasyon tedavilerinin yol açtığı zorluklarla daha kolay başa çıktıklarını belirtmişlerdir.

Daha fazla araştırma gerekse de, bazı araştırmacılar imajinasyonun virüs bulaşmış hücreler ve tümör hücreleri gibi sağlık durumunuzu etkileyecek şeylere karşı bedeninizin ön koruma olarak kullandığı, katil doğasına sahip hücreleri çoğalttığını göstermiştir. İmajinasyonun bu yetileri onun eklem iltihabı, kolit ve deri veremi gibi doğuştan gelen bağışıklık sistemindeki sorunlardan ortaya çıkan hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir. İmajinasyonun tedavi ettiği bir diğer durum ise, STRES’TİR. İmajinasyon bedeninizdeki beyni, doğal olarak yatıştıran, kan basıncını, kalp atışını ve kaygıları azaltan beyin kimyasallarını serbest bırakmak üzere tasarım edilen rahatlama tekniklerinin merkezinde bulunur. Araştırmacılar, bu tekniklerin genellikle işe yaradığını keşfetmişlerdir. Çünkü İMAJİNASYON bedeni rahatlatır.” (2)

Sağlık hizmetlerinin pratik uygulamalarında, imajinasyon metodundan geniş çapta faydalanılmaktadır. Günlük hayatta uygulanacağında, konuya yeterince hakim olan uzman bir psikoloğun rehberliği, başarılı olmaya destek verecektir. “Tümörle mücadele ederken örneğin; insanlara sağlıklı hücrelerin dolgun, sulu çileklere, kanserli hücrelerinse, kuruyup buruşmuş meyvelere benzediğini hayal etmeleri istenebilir. Belki de insanlara bağışıklık sistemlerinin bir kuşa benzetilmesi istenebilir. Ve o kuşun kuru üzüm taneleri taşır gibi kanserli hücreleri alıp götürürken, geri kalan sağlıklı hücreler büyüyüp gelişecekler.” (3) 

Sağlıklı ve pozitif bir düşünce yoluyla, varılacak mutlu sonuçtan ümit ve tevekkül duyguları yüklenmiş bir azimle Şafi-i Hakikî’nin (cc) şifa kaynaklarına sığınmanın, güçlü enerjiler sağlayacağına inanarak devam edilmesi, tedaviye büyük destek sağlayacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Daniel FREEMAN-Jason FREEMAN, Beyninizi Tanıyın, s.22 Kozmik Yayıncılık 2011

2) Mariah JAGER, Age.s.184-85

3) Age. s.186

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