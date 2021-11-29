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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

2 bin 600 yaşından büyük ağaçla tanışın

29 Kasım 2021, Pazartesi 13:40
Güney Amerika ülkesi Arjantin'deki Los Alerces Ulusal Parkı'nda bulunan dünyanın en yaşlı ağaçlarından "El Alerce Abuelo" isimli karaçam türü ağacın yaşı 26 asrı aşıyor.

Tefekkür penceresi: Ağaçlardaki sistem hayret uyandırdı...
Ağaçlar
Risale-i Nur’da ağaç-1
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Risale-i Nurda ağaç -3
Risale-i Nur’da ağaç-4
Risale-i Nur’da ağaç-5

Latince adı "Fitzroya cupressoides" olan 2 bin 600 yaşını aşkın karaçam türü ağacın bulunduğu ulusal park, başkent Buenos Aires'e yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta ülkenin güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Esquel şehri yakınlarında bulunuyor.

Adının Türkçe karşılığı "Büyükbaba Karaçam" olan ve "Bin yıllık karaçam" olarak da bilinen, nesli tükenme tehlikesi altındaki "El Alerce Abuelo" yaklaşık 57 metrelik boyu ve ortalama 2,8 metrelik çapıyla 2 bin 600 yıldan fazladır tabiatta kendisine verilen görevleri yerine getirmeye çalışarak ve lisan-ı haliyle dikkatli nazarları tefekküre davet ederek san'atla tasarlayan, yaratan Sani-i Hakiki olan Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. .

Kökeni Arjantin ve Şili'ye dayanan bu karaçam türü, yıllık ortalama 0,6 ila 1,6 milimetre çapında bir büyüme gösteren, bol yağışlı ve nemli bölgelerde yaşayan bir ağaç olarak öne çıkıyor.

Los Alerces Ulusal Parkı'nda turist rehberi olarak görev yapan Alicia Eliçabe, ulusal parkın 2017'de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındığını söyledi.

Eliçabe, "Bu ulusal park, karaçamları (Alerce) korumak için kuruldu. Burada gördüğünüz örnek 2 bin 600 yaşında, hala yeşil, hayatta ve büyümeye devam ediyor. Bu parkta 4 bin yaşına varan farklı karaçam ağaçları da var. Ayrıca, 'Alerce' dünyanın en uzun yaşayan ikinci ağaç türü olarak kabul ediliyor." dedi.

Öte yandan, dünyanın en uzun yaşayan ağacının ise ABD'nin California eyaletinde dağlık bölgede yaratılış sahnesinde görevlendirilen 5 bin yaşını aşan "Pinus longaeva" türü bir çam ağacı olduğu biliniyor.

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Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

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AA

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