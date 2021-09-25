"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Sonbahar sözleri

Ali HAKKOYMAZ
25 Eylül 2021, Cumartesi
Eylül... ömrümün sarışın gülü...

Eylül... dalgın bir hikâye olsa da... bu ürpertili elbiseyi giyince “sıcacık...” bir ölüm göz gözeliği gibi... -ki annem baharda gittiydi.- Eylül olmuştum o zaman. Hatırlıyorum hava açıktı; tanıdık bir şey gibiydi annemin üstünde ölüm.

*

Eylül geçip gidiyor; savurup sarışınlığını. Bir aşk mektubu gibi ağlamaklı... Bir çocuk belki de bestede, tuvalde, şiirde... Bu ne kadar ayrılık, bu ne kadar aşk! Eylül geldi, ha; bir telâş düştü ağaçlara. Bahçeler hüzün kokulu, kuşların uykuları daha tedirgin... Ayrılıklar bir Eylül daha kazandı; vuslat başka bahara...

*

Dünya sonbahar yorgunu... İp / inceldiği yerden koptu kopacak. Birileri bir çığlık atmalı. Duymalı dünya da uyanmalı, çok yaralı... Eylül gözlü bir çocuk gayrı... Aç, susuz, uykusuz...

*

Artık Eylül... Bir gül hatrını bekleme zamanı... Artık Eylül... Ölüm gibi bir şey... Kışa yakın; bahardan uzak... Ve en yaşlı mevsim; muhakkak... Eylül... Bir hatıra gibi geldi! Çok tanıdık bir yüz... Ölüm kokulu ay... Eylül... İkindi renkli, veda bakışlı... Eylül... Altın nakışlı, ayların en çocuğu... Eylül... Vedaların bunca hevesi... Eylül...  Çok  belli; bir çocuk gibi sokulgan... Bir âşık gibi sıkılgan; veda bakışlı sevgili gibi... Eylül... Çok belli; ağlıyor. Ah, kuşlar nerdesiniz; bu yağmur vakti? Ve takvimler... Eylül sarısı hüzün... Eylül’e mi benzer ayrılıklar. Bir hıçkırık gibi rüzgâr... İkindi sarısı yollar... Alışıyoruz mevsimlere; hayata ve ölüme alıştığımız gibi... Eylül... Sevdiriyor vedaları. Yine de bir ukde içimde; başımı döndürüyor mevsimler; bir huzur, bir hüzün, bir heyecan...

*

Yaşamaya vakit ayırıyorum; elimi eteğimi çekiyorlar. Elleri bir dolu dünya adamlar; mevsimleri seyrime şaşıyorlar. Koşa koşa yaşıyorlar; yetişemiyorum; mevsimleri kaçırmaktan korkuyorum. Hal-bu-ki... hayata dokunmak ne güzel! Ne güzel Eylül’e gülmek... [İşim böyle şeylerden; ne yapayım!]

*

YOLLARDAKİ EYLÜL

Artık, gitme zamanı;

Mevsimler olgunlaştı!

Yollar—da adım adım;

Adım; muradım olsun.

Âlem-i seyr içinde;

Her bakışta:”Niçin?” de!

İçinde, bak;  içinde...

Yollar— gitme zamanı!

*

Sonbahar... Biraz sakin... Biraz ağlamaklı... Epeycesi ayrılık... Rengi ikindi [sarısı...] Ayvanın yendiği mevsim! Nice aşkları solduran ey! Eey-lül aşk olsun! Gelmiş Eylül gelmiş; yaprakların sesinden belli...

*

MEYVE-İ KEMAL

Sonunda olanlar oldu; sonbahar dayandı kapıya.

Rüzgârların rengi değişti.

Koca bir yaz bitti; ilk narlar düştü sofralara.

Şaka bir yana; solan ömürdür.

Koca bir gençlik bitti; hayat amma da hızlıymış dendi.

Aynalar yaşlı mıydı böyle!

Olanlar oldu sonunda; olgun meyveler doldu dallara.

Çocukluk... çiçekti değil mi!

Değil mi gençlik çok hamdı; kekremsi bir tadı vardı değil mi?

Meyve-i kemale erdik mi?

*

MEVSİMLER SEYRİ

Alnımda bir rüzgâr, kulaklarımda bir hışırtı... Kim var, diye baktım şöyle; sonbahar geziniyor bahçelerde. Bu nar haftalarca salındı; gidip gelip okşadım, öptüm. Kızıl bir çiçekti önce; nerden nereye! Dikenli dalların arasında hünnap, yüzlercesi el sallamakta... Koparmaya kıyamazsın, ha; çıtır çıtır bir Eylül sevdası... Bu sonbahar; iyi bak; bütün mevsimlere de ha! Hepsinde senin resmin; görmeden geçmeyesin! Bir Eylül daha veda ediyor. Her yanım Eylül kokuyor. Sarı yaprakların hüznüyüm. Kendimi seyrediyorum bu veda aynasında. Ne kadar soru işareti gözlerim! Hayat nasıl da serpiştirilmiş mevsimlere! Kâh o benim koluma giriyor kâh ben onun... Savrulup gidiyoruz!

*

SON BİR BAHAR

Sonbaharı görüyorum bahçelerde. Dallarda hıçkırığı rüzgârın... Mütevekkil ve serin bakışlı... Beni, bana anlatıyor. Ayrılıkları[mı] anlatıyor?!... Hep vedalar içindesin; çocukluğun derken gençliğin gider. Bu sonbahar [aynası] bir şeyler söylüyor. Savrulup duruyor yapraklar; sen varsın orda; iyi bak!

*

EYLÜL’ÜN GÖZLERİ

Buradan bir eylül geçti; gören var mı? Başka isimleri de var: Güz, hazan, sonbahar... Kardeşleri ekim, kasım; hepsi çocuk, hepsi mâsum... Daha... yeni sarışın; buğulu camlar gibi... Üzüm gibi gözleri... ve sözleri hüzün... Yazdan kalma hazları var, savrulup durur nazları var. Dallarında ayva, hünnap, nar... beni bir çocuk gibi oyalar. Eylül...  aaah... kırılgan çocuk; ağladı gitti!

*

VEDA GÜZELİ

Nedense üzülmüyorum artık bahar, yaz geçince. Sonbaharlar beni sarartıp soldururdu. Nedense seviyorum artık vedaları da... Yine eski bir sonbahar; üşengen, “sıcak,” sokulgan... Çocukluğumun pekmez kokusu, ah! Üzüm buğulu aşklar gibi Ekim... Işıl ışıl, nar bakışlı çocuklar... Bahçeler bir hüzün sağnağı... Unuttuğum bir şey kaldı Eylül’de. Balık kokulu, limonî, okul yolu Eylül... Bir de olgun Kasım... Yine tam bana göre bu sonbahar; beni, seni seven Bir’i var.

*

Sonbahar... bir ölüm senfonisi: “Gelenler gider.” diyor. Zalimler kahroluyor; mazlumlar gülüyor. Ve iştahla yiyoruz; ölüm çığıran meyveleri: Ayvayı, narı... Oh be; ebedî değil dünya! Öyle ya... aşksız, kelimesizlerle... nasıl yaşanırdı! 

Bir ölüm gibi gülüyor sonbahar!

Ne güzel ölüyor—

“Yaz!”

Ne ki işte... sonbahar da bitiyor. Ne gençlik durur adresinde, ne ihtiyarlık... Dünya... adreslerin her ân değiştiği “adres!” Ayrılma çocukluğun adresinden güzel çocuk! Bir anda kaç mevsim yaşarsın; sığamazsın zamanlara. Dar gelir mekanlar. Bakışların kaç ümit! Ellerine dünyalar hafif... Çocuk ayrılma bu adresinden. Buralar soğuk! Bir Eylül vurmayagörsün! Nedense dokunuyor sonbahar; okunuyor gözlerimde hüzün. Vedâlar böyle mi sessiz sedâsız? Ki ve biz, yani ayrılığı, ölümü düşünmemiştik!

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 ayda salgın bitebilir

    La Palma Adası'nda uçuşlar durduruldu

    İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu ''vahşice'' darp ederek gözaltına aldı

    Lütufmuş gibi gösteriyorlar

    Bebeklere aşı skandalına suç duyurusu

    BM: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil

    Mescid-i Aksa çağrısı

    Karamollaoğlu: Türk ekonomisi iflâs etti

    Yunanistan'a Cuma namazı tepkisi

    Yeni zamlara tahammül kalmadı

    Dolar, bütün zamanların en yüksek seviyesinde

    'Milletin aklıyla alay etmeyin'

    Sudan'da hükümet karşıtları Kesele havaalanını kapattı

    'AB sınırlarında göçmenlere karşı hak ihlalleri sürüyor'

    Dolar rekor tazeledi

    İsrail'de hapishaneden kaçan Filistinli Mahmud Arıda firarın nedenlerini açıkladı

    Uysal: Eninde sonunda bu maliyet, bu fatura milletimizin önüne geliyor

    BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır kararı

    AB Yüksek Temsilcisi'nden 'Türkiye ile yakın iş birliği' mesajı

    Ortak payda parlamenter sistem

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Allah’a abd olana, her şey hizmetkâr olur
    Ahmet BATTAL

    Yeneroğlu farkı
    Sebahattin YAŞAR

    Paylaşımın mahiyetini beslediği duygular belirler
    H. Muharrem OKUR

    Yüreğine su serpilenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatlerin faydaları
    OZAN KAYA

    Bir hasbihaldir...
    Ali HAKKOYMAZ

    Sonbahar sözleri
    Orhan Ali YILMAZ

    Felsefe ve insan...
    Faruk ÇAKIR

    Öğrenciye el uzat
    Muhammet ÖRTLEK

    Tunus’ta En-Nahda Partisi’nin barışçıl mücadele girişimi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.