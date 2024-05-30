Risale-i Nur derslerine katıldı, Müslüman oldu - Üniversiteli Linh: İslam, beni derinden etkiledi

Avustralya Nur Vakfı’nın üniversiteli genç kızlar grubuna katılan Linh, bulunduğu Risale-i Nur sohbetinde İslam dinine girmeye karar verdi ve şehadet getirerek Müslüman oldu.
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Avustralya Nur Vakfı’nın Pazartesi üniversiteli genç kızlar grubuna katılan Vietnam asıllı Avustralyalı Linh Tran, içindeki soruların cevaplarını buldu ve Nur Talebeleriyle sıcak bir ilişki kurdu. Şeyma Kardaşlar’la aynı okuldan mezun olup arkadaşlıklarını sohbet ortamlarına taşıdılar.
Linh, Risale-i Nur sohbetlerine katılarak İslam’ı tanıdı ve sonunda bu güzel dinin bir mensubu olmaya karar verdi. Geçtiğimiz akşam yapılan Risale-i Nur sohbetinde kararını vererek Müslüman olmak istediğini açıklayan Linh’in bu kararı, dershane arkadaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
Linh, Müslüman olma sebebini şu sözleriyle açıkladı: “İslam güzel bir dindir ve inancınızı, iyilik, saygı ve merhamet değerlerini koruma gayretiniz beni derinden etkiledi. Sizler olmasaydınız, bu güzel din hakkında bilgi sahibi olamazdım. Bu yüzden İslam’ın güzelliğinin yanı sıra siz Müslüman kardeşlerim için de bu kararı aldım.” Linh’in bu kararı, Risale-i Nur sohbetlerinin etkili ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
AVUSTRALYA - FATİH YARGI
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