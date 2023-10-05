İhsan Şenocak Hoca: Said Nursi Hazretleri ateizmin belini kırdı

Hoca - Yazar İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Ateistlerin Masallarına Karşı Ne Okuyayım?” diye soran gençlere Çağımızın Kur'an Tefsiri ve 'Kur'an Eczahanesi'nden asrımızın inkar hastalıklarına karşı harika bir reçete olan, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserlerini okumaları çağrısında bulundu.

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.