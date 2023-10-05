"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İhsan Şenocak Hoca: Said Nursi Hazretleri ateizmin belini kırdı

05 Ekim 2023, Perşembe 09:53
Hoca - Yazar İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Ateistlerin Masallarına Karşı Ne Okuyayım?” diye soran gençlere Çağımızın Kur'an Tefsiri ve 'Kur'an Eczahanesi'nden asrımızın inkar hastalıklarına karşı harika bir reçete olan, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserlerini okumaları çağrısında bulundu.

İhsan Şenocak Hoca yayınladığı mesajında, “Ateistlerin Masallarına Karşı Ne Okuyayım?” diye soran gençlere dair, “Sünnet-i Seniyye’yi inkar eden grubun ateistlere verdiği cevapları okuyabilir miyim? diye soran kardeşim! Bu okumalar zihnini daha da karıştırır, seni bir inkardan diğerine sürükler. Zira Allah Rasulü’nün (sav) hadisleriyle alay edenlerin ateistlere reddiyesinin asıl gayesi senden görünerek seni tuzağa çekmektir.

Bu noktada kalemiyle ateizmin belini kıran Alim-i Rabbani Said Nursi Hazretleri’nin Risalelerini oku. Nasıl güneş doğduğunda lambalar hükümsüz oluyorsa Risale-i Nur’u okuduğunda da ateizmin bütün iddiaların masal, masalın yerininin de tarihin çöplüğü olduğunu göreceksin. Allah Teala Said Nursi Hazretleri’ne ve ulema-i İslam’a rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Aslan Özdemir

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Çağımızın Kur'an Tefsiri ve Kur'an Eczahanesi'nden asrımızın inkar hastalıklarına harika bir reçete olan Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Bu eserleri neşretmek Diyanet'in vazifesidir

Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

Risale-i Nur ders programında

İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç

Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar

***

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur ders programında

Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

“Bir tek gayem vardır”

Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman’ın siyasete ikazları

Siyasette de vazifeli bir şahsiyet

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları

Bediüzzaman demek

Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır

İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

***

Bediüzzaman'ın Cumhuriyet anlayışı ve Ankara yılları...

Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

Bediüzzaman cumhuriyetçidir

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin ve Beyanname’nin 100. Yılı

Tarihi Beyanname 100 yaşında: Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri

Bediüzzaman Ankara’nın halet-i ruhiyesini tahlil ediyor

Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?

***

Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

***

100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı

“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

Bir asır önceki “güncel” beyanname

***

23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

***

23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Etiketler: kur'an, tefsir, bediüzzaman, said nursi, risale-i nur, ihsan şenocak, ateizm, deizm, ateist, külliyat, doğru islamiyet, ihtida, diyanet, neşriyat, tefekkür
Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhsan Şenocak Hoca: Said Nursi Hazretleri ateizmin belini kırdı

    Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz

    Üstad Bediüzzaman ve talebeleri için Yavuz Selim’de mevlid

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz

    Provokatif Aksa çağrısı

    Adıyaman’da 32 hafıza icazet

    Eğitim süresi 18,2 yıla çıktı

    Basına baskı artıyor - Milyonların haber alma hakkı engellendi

    İnternet özgürlüğünde büyük gerileme

    'AB, Rusya ve ABD gizli görüşme yaptı'

    Dış ticaret açığı Eylül’de 4,9 milyar dolar

    Meclis’e araç girişine sınırlama

    En yüksek faiz ödeyen dördüncü ülkeyiz

    Hukuksuzluk ısrarı sürerse AB’den tamamen dışlanabiliriz

    İstanbul’da yaşama maliyeti 44.5 bin TL

    Azerbaycan 5'li görüşmeyi "Türkiye şartı"nın kabul edilmemesi nedeniyle reddetti

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısını planlayan teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

    Ukrayna: Kırım Yarımadası'nda Rus askerlerini ateş altına aldık

    “Mülakat kalksın”a AKP-MHP’den red

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zühtü Arslan: AYM, AİHM’e uymalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizmin heykeli, şapkası, ezanı…
    Ahmet BATTAL

    Cesaret elbette tebrik edilir!
    Genel

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz
    Faruk ÇAKIR

    “Kulak verin, dinleyin!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Günaydın

    Kur’an okunan yere rahmet ve sekîne iner
    Ali FERŞADOĞLU

    Hata eder, kusur işlersek ne yapmalıyız?
    Mikail YAPRAK

    Şahsîyet ve enanîyet
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kâinat kitabının tercümesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.