Bu eserleri neşretmek Diyanet'in vazifesidir

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi böyle demişti... Ve Risale-i nur basımına 2014'te başlayan Diyanet, bazı eserleri bastıktan sonra verdiği aranın ardından ASÂ-YI MÛSÂ'yı da yayınlarına dahil etti.

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