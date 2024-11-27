"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Risale-i Nur’u okumasaydım imansız gidecektim

27 Kasım 2024, Çarşamba 01:46
Tefsir Âlimi Konyalı Mehmet Vehbi Efendi’yi vefat yıldönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Beynimizi kemiren binlerce soruya cevaplar
Okuyun; cevabını bulamazsanız, inkâr edin!

“Risale-i Nur Külliyatı’nı okumasaydım imansız gidecekmişim” itirafında bulunan Mehmet Vehbi Efendi (r.aleyh), Isparta’dan Konya’ya kendisine İhlas Risalesini okutmak için gelen bir zata şunları söylemişti: “Allah senden razı olsun! Ben Müslümanlar arasındaki bu ihtilâfları görüyordum. Acaba İslâmiyet’te bir hakikatsizlik mi var diye şüpheye düşmüştüm. Bu İhlâs Risalesi beni kurtardı” 

“Risalelerin yazıldığını görseydim, bütün eserlerimi yakardım”

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Şaban Akdağ, hatırasını şöyle anlatmıştı: “Hacılar Köyünden koyun çobanı geliyor. Üstada: “Üstadım eğer müsaade edersen 21. Lem’ayı (İhlâs hakkında) Mehmed-i Vehbi’ye okutacağım” diyor. “Peki” diyor Üstad. Mehmed Vehbi 21. Lem’ayı hem okuyor, hem ağlıyor, yemin ediyor, “kardeşim, Mehmed Vehbi’nin imdadına Bediüzzaman yetişti, eğer bu eserlerin yazıldığını görseydim, bütün eserlerimi yakardım ben” diyor.

Mehmed Vehbi Efendi kimdir?

Hem tefsir yazmış, hem de milletvekilliği yapmış bir zat olan Mehmed Vehbi Efendi Konya’nın Hâdim ilçesinin Kongul köyünde doğdu. 27 Kasım 1949 tarihinde vefat etti ve Konya’da Ankara yolu üzerindeki Musallâ Mezarlığı’na defnedildi. II. Meşrutiyet’in ilânıyla Konya mebusu olarak Meclis-i Meb‘ûsan’a girdi. Sultan Vahdeddin’e tavsiyelerde bulundu. Kuvâ-yi Milliye hareketi içerisinde aktif olarak çalıştı. Üç ay boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisine başkanlık yaptı. İstiklal Mahkemesinde yargılanmaktan kurtuldu. Üstad Bediüzzaman Emirdağ Lâhikası’nın birinci cildinde Vehbi Efendiyle alâkalı olarak şunları söylemektedir: “Başta, çok mübarek tefsirin, çok muhterem ve kıymettar sahibi olan Hoca Vehbi Efendi olarak, Risale-i Nur’u takdir edip alâkadarlık gösteren bütün Konya ve civarı ulemâlarını, bütün kazançlarıma ve dualarıma şerik ettim.”

Tekirdağ - Lütfiye Kef

 

***

Okumak için tıklayınız:

Eğer biz İslâm ahlâkını fiillerimizle göstersek...
Sevinç göz yaşları içinde Müslüman oldu
Risale-i Nur mükemmel bir eser, Kur’an’la birlikte okunması lâzım
Risale-i Nur derslerine katıldı, Müslüman oldu - Üniversiteli Linh: İslam, beni derinden etkiledi
İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı
Çin asıllı bir kızın Risale-i Nur'la gelen ihtida hikâyesi: 'Risale-i Nur, modern çağın yaralarına şifa sunuyor'
Sorularımın cevaplarını Risale-i Nur'da buldum
İhsan Şenocak Hoca: Said Nursi Hazretleri ateizmin belini kırdı
Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu
Risale-i Nur ikna eder
Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Çağımızın Kur'an Tefsiri ve Kur'an Eczahanesi'nden asrımızın inkar hastalıklarına harika bir reçete olan Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Bu eserleri neşretmek Diyanet'in vazifesidir

Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

Risale-i Nur ders programında

İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç

Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar

***

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur ders programında

Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

“Bir tek gayem vardır”

Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman’ın siyasete ikazları

Siyasette de vazifeli bir şahsiyet

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları

Bediüzzaman demek

Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır

İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

***

23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

 

***

23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

***

23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Etiketler: ihtida, risale-i nur, doğru islamiyet, tefekkür, bediüzzaman, said nursi, tefsir
Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes sabah yürürlüğe girebilir

    “Barış için Gazze’de daha kaç kişinin ölmesi lâzım?”

    Gazzelilerin çilesi yağmurla ikiye katlandı

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Nükleer tehdide hazırlıklı mıyız?

    Çocuklarımıza sahip çıkalım

    Hangi illerdeki öğrenciler kar tatili yapacak?

    Bütçede büyük pay müteahhitlere

    Aile hekiminden alınan rapor ücretli olacak

    Trump, Çin'den Kanada'dan ve Meksika'dan ilave gümrük vergisi alacak

    G7'ye çağrı: Artık bahane yok, ek talep yok! İsrail'i durdurun, insanları öldürmeyi bırakın!

    Son 4 sezonun da en kötü dönemini yaşayan Beşiktaş toparlanamıyor

    'Lübnan-İsrail ateşkesi neredeyse tamam'

    Bahçeli: İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz

    İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da can kaybı 3768'e yükseldi

    Ukrayna'ya, Rusya'da uzun menzilli füze kullanımına onay verdiğini ilk kez teyit etti

    ''Ukrayna savaşı uluslararası bir boyut kazandı''

    Borrell'den Filistin ve Gazze itirafı

    UCM'ye niye taraf değiliz? - Türkiye'ye gelseler tutuklanamazlar

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Biz bu filmi görmüştük
    Faruk ÇAKIR

    Evet, yine hukuk!
    Cevher İLHAN

    Çirkin siyaset çöküyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yenilik fâciası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şualar adlı ışık kaynağına gelince...
    Ali FERŞADOĞLU

    “Cemaatte olan kuvvet, fertte yoktur”
    Ahmet DURSUN

    Bediüzzaman neyi savundu?
    Sebahattin YAŞAR

    Bir derdi olmalı insanın!
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Nasıl ciddî olunur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.