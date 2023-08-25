Risale-i Nur ders programında

Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci ve ikinci sınıflarda seçmeli olarak okutulmak üzere "Hakikat Dersleri" adıyla yeni bir ders ihdas edildi. Derste İmam-ı Gazalî ve İmam-ı Rabbanî'nin eserlerinin yanı sıra, Bediüzzaman Said Nursî'nin Risale-i Nur Külliyatından da bölümlerin işleneceği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, üniversite yönetiminin söz konusu dersle ilgili olarak bildirdiği talep YÖK tarafından kabul edilip uygun bulundu.
Hakikat Derslerinin yeni öğretim yılında ders programına dahil edilerek, bu dersi tercih edecek öğrencilere okutulmaya başlanacağı ifade ediliyor.
Batman-Yeni Asya
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Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...
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İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı
“Bir tek gayem vardır”
Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine
Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir
Bediüzzaman’ın siyasete ikazları
Siyasette de vazifeli bir şahsiyet
Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları
Bediüzzaman demek
Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur
Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu
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Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı
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100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı
“Hoşâmedî”nin 100. yılı
Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra
Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı
Meşrutiyet İslam’a uygundur
Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak
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23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.
Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak
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Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı
Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha
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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade
Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek
İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi
23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa
Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli
Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor
Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi
Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser
Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”
Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum
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Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var
Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin
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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA