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25 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Risale-i Nur ders programında

25 Ağustos 2023, Cuma 13:55
Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci ve ikinci sınıflarda seçmeli olarak okutulmak üzere "Hakikat Dersleri" adıyla yeni bir ders ihdas edildi. Derste İmam-ı Gazalî ve İmam-ı Rabbanî'nin eserlerinin yanı sıra, Bediüzzaman Said Nursî'nin Risale-i Nur Külliyatından da bölümlerin işleneceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, üniversite yönetiminin söz konusu dersle ilgili olarak bildirdiği talep YÖK tarafından kabul edilip uygun bulundu.

Hakikat Derslerinin yeni öğretim yılında ders programına dahil edilerek, bu dersi tercih edecek öğrencilere okutulmaya başlanacağı ifade ediliyor. 

Batman-Yeni Asya

 

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Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

“Bir tek gayem vardır”

Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman’ın siyasete ikazları

Siyasette de vazifeli bir şahsiyet

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları

Bediüzzaman demek

 

Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

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Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır

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Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

***

Bediüzzaman'ın Cumhuriyet anlayışı ve Ankara yılları...

Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

Bediüzzaman cumhuriyetçidir

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin ve Beyanname’nin 100. Yılı

 

Tarihi Beyanname 100 yaşında: Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri

Bediüzzaman Ankara’nın halet-i ruhiyesini tahlil ediyor

Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?

***

Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

***

100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı

“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

 

Bir asır önceki “güncel” beyanname

***

23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

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23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi


23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

 

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

 

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