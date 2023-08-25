Risale-i Nur ders programında

Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci ve ikinci sınıflarda seçmeli olarak okutulmak üzere "Hakikat Dersleri" adıyla yeni bir ders ihdas edildi. Derste İmam-ı Gazalî ve İmam-ı Rabbanî'nin eserlerinin yanı sıra, Bediüzzaman Said Nursî'nin Risale-i Nur Külliyatından da bölümlerin işleneceği belirtildi.

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