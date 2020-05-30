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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Araştırma ehli olmak

H. Muharrem OKUR
30 Mayıs 2020, Cumartesi
Toplumumuzun en önemli hastalıklarından birisi de sorgulamamak.

Daha ziyade az gelişmiş ülkelerin problemi bu. Ana mesele eğitim. Gelişmiş ülkeler, daha küçük yaşlardan itibaren insanlarını sorgulamaları için eğitiyor.

Bizler çok küçük yaşlarda okulda öğretmenin, günlük hayatta sevdiklerimizin doğruları ile eğitildik. Şu yaşlara geldik bu tür eğitimler hâlâ devam ediyor. Onun için art niyetli kimseler hâlâ ihtilâl zeminini meydana getirebiliyorlar. Almanya, Fransa, İsviçre v.s. gibi ülkelerin halkları bu çeşit provokasyonlara prim vermiyor.

O ülkeleri bilen bir arkadaşla sohbet ederken, o tür bir teşebbüs olsa “Amerikan halkı o insanları tükrükle boğar” dedi. Örnekler çoğaltılabilir. Ancak, Üstadımız Said Nursî 100 yıl önce eserlerinde bu meseleleri ortaya koymuştur. Aşağıda gösterdiği şaşmaz ölçülerin hayata geçirilmesi halinde, çok şey kazanacağımız açıktır.

“Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduâyı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz.”

Eski Said Dönemi Eserleri (B. S. Nursî)

***

MEKTUP

Sayın Hasan Muharrem Okur Bey ve Medrese-i Yusufiye Ekibi

Selâmün Aleyküm

Gönderdiğiniz Risale-i Nurlar ve dergiler bana ulaştı. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden ebeden razı olsun.

Değerli Abim; sizinle 2017 Temmuz ayında tanıştım. Koğuş arkadaşım .... sizden bahsetti, 2017 Ağustos ayında gazeteye abone oldum. Yanlış hatırlamıyorsam yazılarınız Perşembe günü yayınlanıyordu. Sizi 2018 Ocak ayına kadar takip ettim. Ondan sonra Yeni Asya gazetesi ve Yeni Asya’nın (Risale-i Nurlar hariç) yayınları yasaklandı. Şimdi sadece gazete yasak. 2017’den beri bütün Yeni Asya ailesine duâ ediyorum ve sevaplarımı bu özel aileye bağışlıyorum. Sizin vefanıza, fedakârlığınıza ahirette bütün mazlumlar şehadet edecektir. Allah nasip ederse özgürlüğüme kavuşunca bu özel ailenin bir ferdi olmak isterim... Bunu samimiyetle söylüyorum, hepiniz özelsiniz, Yeni Asya gazetesi, Genç Yorum dergisi ve diğer yayınlarınız ahir zamanda harfleriyle cihad ediyor. Ehl-i küfür ile, cehaletle, münafıklarla v.d. ile. Cihadın en güzel bir örneğini ortaya koyuyorsunuz. Sizin gibi özel insanları anlatmak, sizin bir portrenizi çizmek benim gibi nefsinin elinde oyuncak olmuş, günahkâr bir insanı aşıyor... Sizin bu fedakârlıklarınızı, vefanızı asla unutmayacağız... 2017 yılından beri size mektup yazmak için defalarca girişimde bulundum, ancak bir türlü yazamadım, nasip olmadı...

Aslında anlatacak, yazacak çok şey var. Medrese-i Yusufiyedeki herbir arkadaşımızın bir hikâyesi var, herkesin mağduriyetleri var... Artık sükûtu tercih ettim. Yaşadıklarımızı Allah Teâlâ görüyor, hüküm O’nun, bize düşen Hz. İbrahim gibi teslim olmak ve tevekkül etmek.

Şeytan her zamanki gibi şeytanlığını yapıyor... Hani derler ya şeytan arayacaksan Mekke’de ara, Tekke’de ara. Şeytan en donanımlı şakirtlerini bize gönderiyor... Gönderiyor ki ümidimizi kaybedip ümitsizlik bataklığına düşelim, isyan deryalarına yelken açalım... Şeytan şeytanlığını yapıyor. Biz de kulluğumuzu yapıyoruz, vazifemizden vazgeçmiyoruz. Düşüp kalksak da başka gidecek kapımız olmadığı için yine aynı kapıya sığınıyoruz.

Değerli abim, gönderdiğiniz Risaleleri okuduktan sonra kargoyla tekrar size göndermek istiyorum. Yüksek güvenlikte kalıyorum. 

Ko ğuşlarımız 3 kişilik, şu an 2 kişiyiz, gönderdiğiniz kitapları ikimiz okuduktan sonra kimsenin istifadesine sunamayız. Kurum bizden bağış kabul etmiyor... En azından ihtiyaç sahiplerine ulaştırırsınız.

Size saygı-sevgilerimi sunuyorum. Hürmetle ellerinizden öpüyorum...

Allah sizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar eylesin.

Allah’a emanet olun.

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