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3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Eliflere çağrı

H. Muharrem OKUR
03 Ağustos 2024, Cumartesi
H. Muharrem Okur /Arda Bilik

İzmir, Malatya, Nevşehir, Ankara, Almanya, Diyarbakır, İzmit, Kırşehir’den yüz civarı ağabey ve kardeşlerimizle Barla’da çok güzel bir programdayız.

Biz Ispartalıyız. Sütçüler kazasının Kesme köyünden. Her Temmuz veya Ağustos ayında sıla-ı rahim yapmak ve Barla’da gerçekleştirebileceğimiz hizmetler için ziyaretlerimizi yapmak üzere plan ve programlar yapıyoruz. Yine aynı şekilde program yapıp Türkiye Neşriyat Komisyonu sekreter yardımcısı hizmet ortağımız Abdulbasir Şeker kardeşimle Barla’ya geldik. İzmir’de yaptığımız program gereği bir kısım hizmetleri yapmaya başladık. İlk olarak yaz Kur’an kursu öğrenci ve hocalarına hediye etmek istediğimiz kitaplar için el ilanı hazırlayıp sosyal medya kanallarımızdan paylaştık. İkinci olarak da Medrese-i Yusufiye Neşriyat Hizmetleri ismi ile yeni çıkan yayınevimize ait Kur’an-ı Kerim ve Meali ile temel bir kısım kitaplarımızın bulunduğu el ilanından bin adet basılmak üzere matbaaya gönderdik.

Bunun yanında 35x50 ebadında hazırladığımız “Risale-i Nur Okumanın Faydaları” ile ilgili duvar afişimiz için hazırladığımız duvar levhasından bin adet basılmak üzere matbaaya gönderdik. Ayrıca hazırlamakta olduğumuz orijinal “Hastalar Risalesi Hayat Kurtarıyor” kitabı için beş profesör ve bir doçentimizle telefonla görüşerek isteklerimizi ilettik ve hepsi de söz verdiler. İnşallah önümüzdeki günlerde bize dönüş yapacaklar.

Barla’daki Yeni Asya Tesisleri bu yıl bir hayli yenilenmiş güzelleşmiş. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Barla’daki tesislerimizi yaz boyu gelecek gruplar kiralamışlar. Dışarıdan gelecek kimseler için yer bulmak çok zor. Biz Barla’ya geldikten bir gün sonra İzmir grubu gelip yerleri doldurdular. Bu grup İzmir, Malatya, Nevşehir, Ankara, Almanya, Diyarbakır, İzmit, Kırşehir’den gelen büyük çoğunluğu şefkat kahramanı hanımlar ve genç kızlarımızdan meydana gelen hanım okuyucuları grubu. Yüz civarındaki gurubun yüzde 60-70’i genç kızlarımızdan müteşekkil. Maşallah çok güzel bir yarınımız var. Bu genç SAİDE’lere bir çağrımız var.

Yazımızın başlığındaki Elif kardeşlerini-ablalarını örnek alabilirler. Bir yörük çadırında yaşayan ve güneş enerjisinden şarj ettiği bir cep telefonu ile bir milyon yedi yüz bin kişiye nasıl ulaştığını öğrensinler.

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