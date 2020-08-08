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8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Mehmet Özkan Ağabeyime duâya vesile olmak

H. Muharrem OKUR
08 Ağustos 2020, Cumartesi 00:05
Mehmet Özkan Ağabeyle tanışmamız 1980’li yıllara rastlar.

O yıllarda Bornova’daki altı katlı dersanemize bir dönem sık sık uğrar, bizi okumaya, hizmetlere teşvik ederdi. 1988 yılında evlenme hazırlıkları yaparken “Muharrem kardeş şu 10 lirayı buyur, tebrik ederim, ben düğün merasimine gelemiyeceğim” dedi. Bu davranışını hiç unutmadım. Defaatle bu on liralı hatıramı hem kendisine, hem de çeşitli yerlerde anlattım. Mühim olan bu paradan ziyade, benim için bu davranışıydı. Çocuklarım Ahmet Said ve Mehmet Ali’nin sünnet merasiminde bizi kırmadı “kirvelik” yaptı.

Mehmet Özkan Ağabeyimin bir özelliği de, milletvekilliği dönemindeki davranışlarıdır. Hiçbir zaman milletvekili olduğunda davranışları değişmedi. Ulaşmak istediğimiz zaman, daima telefonu açık ve karşımızdaydı.

Son 2-3 yıl küçük Risalelerin eksik olanlarının yeniden basımı için gayret etti. İstişarelerde tekrar tekrar küçük kitaplardan, özellikle Yirmi Üçüncü Söz’ün ve muhtelif eserlerin basılmasını dile getirdi. Bu eserlerin bir an önce basılması, onun hizmette hızını arttıracaktı. Yayınevimiz bu istekleri dikkate alarak bu kitapları yeniden bastı. Geçmişte, Adilcevazlı Bekir Ağa, Nur Dede gibi ağabeylerin o günkü vazifesini bugün ifa edercesine kitap dağıtmaya azim gayret göstererek, neşriyatın önemini hayatıyla gösterirdi Mehmet Ağabey.

Haliyle Üstadımızın hepimize vazife olarak verdiği neşriyat hizmetlerini hep birinci planda tuttu. Zaman zaman birlikte Medrese-i Yusufiyelere Risale-i Nur Külliyatı gönderdik. Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu görev dağılımında neşriyat bölümünü tercih etmesi neşriyat hizmetlerine verdiği önemin açık ifadesiydi. Neşriyat hizmetlerinde model insandı. Bazı yönleri ile onun gibi olmak istediğim bir kimseydi. Neşriyat hizmetlerini çok seven bir kimse olarak Mehmet Özkan’ı değerlendirsem, Üstadın istediği neşriyat hizmetlerini hayatının ilk planına alan ve medeni cesaret noktasında herkesle rahatlıkla diyalog kurabilen örnek bir Nur Talebesiydi. Allah rahmet eylesin.

MEKTUPLAR

Selâmünaleyküm;

Halen .... Kapalı cezaevi müdürlüğünde hükümlü olarak kalmaktayım. Burada geçireceğim zamanı daha verimli geçirmek maksadıyla tarafıma bir takım Risale-i Nur Külliyatı gönderilmesini istirham ediyorum. Saygılarımla.

*

Bismillah

Çok kıymetli Hasan Muharrem Abi;

Ben 40 yaşında, 2 çocuklu, masum yere 20 aydır yatan bir insanım.

Hapishanede hayat kaynağımız Risale-i Nurlar’ın bir ikisini temin edebildimse de işsiz kalıp gelirimin kesilmesinden dolayı bu anlamda diğer kitapları alamadım.

Bir arkadaştan sizin bu durumdaki insanlara kitap gönderdiğinizi duyunca tahliye olmuşçasına sevindim.

Eğer mümkün olur ise, bana da gönderebilirseniz çok mutlu olacağım.

Şayet mümkün olmazsa da sizden ve sizin gibi insanların varlığını duymak bile bize moral olarak yetti. Mevlâm sa’yinizi meşkûr etsin. Allah’a emanet olun.

(Son gelen mektuplardan)

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