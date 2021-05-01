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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Sen üzerine düşeni yap”

H. Muharrem OKUR
01 Mayıs 2021, Cumartesi
Bundan yaklaşık 12-13 yıl evveldi.

O zaman Medrese-i Yusufiye hizmetlerimiz şimdiye göre daha azdı. Ancak o yıllarda da bu hizmetleri yapabilmek için bugünki gibi çalışmalar yapıyorduk. Mehmet Kutlular Ağabey’e telefon ettim. “Medrese-i Yusufiyeler ile ilgili maddî hizmetler konusunda bilgi vermek istiyorum.” dedim. “Buyur” dedi. “İlk olarak cemaatimizden ehl-i hamiyet kimselerin desteği, bir kısmı da hizmetlerimize dost kimselerin desteği...”

Kutlular Ağabey “Çok iyi yapıyorsun, yapmaya devam et.” dedi ve şu şekilde devam etti: “İhtiyacın olur sıkışırsan, ehl-i hamiyete duyur, destek gelir veya gelmez. SEN ÜSTÜNE DÜŞENİ YAP”.

O yıllara göre Medrese-i Yusufiye hizmetleri sizlerinde maddî desteklerinizle gelişti. Biz de sizlere çeşitli vesilelerle duyurulara bulunduk.

Am bunun yanında desteklerinizle daha yapabileceğimiz çok ihtiyaç olan hizmetler var.

 * Büyük Boy Külliyat: 848 TL

 * Orta Boy Külliyat: 665 TL

 * M. Yusufiye Seti+Beşleme: 375 TL

 * Külliyat+Beşleme: 450 TL

***

MEKTUP

Allah’ın selâmı üzerinize olsun ben ...... ceza infaz kurumunda eşimle beraber kalıyorum. Koğuşumuzda insanların çoğu Yeni Asya tarafından gönderilen Risale-i Nurlar’ı okuyor. Göndermiş olduğunuz kitaplardan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Okunan harfler ve manaları sayısınca sevaplar hanenize yazılsın inşallah, sesli olarak okuyup hava zerrelerini lâtifleştiren bir çok insan var.

Eğer mümkünse cevşen ve Risale-i Nurlar’dan birkaç tane istiyorum Yeni kitap göndermenizden ziyade okunmuş kitapları göndermenizi istirham ediyorum. Allah bütün yayınevi çalışanlarınızdan razı olsun, selâmetle. A. O.

Okunma Sayısı: 217
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