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19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yaşlanmayan Yeni Asya

H. Muharrem OKUR
19 Aralık 2020, Cumartesi
“Yeni Asya gazetesini ve Medrese-i Yusufiye hizmetlerinizi yıllardır takip ediyorum. Allah hizmetlerinizde muvaffak eylesin.

Geçtiğimiz son bir yıla yakın bir süredir dünyada alışılmadık şeyler yaşandı, yaşanıyor. Bizler de herkes gibi yaşananlardan etkileniyoruz. Pandemi sürecinde toplum sağlığı açısından uygulanan sokağa çıkma yasaklarının, çeşitli kısıtlamaların olduğu bu zamanlarda, Risale-i Nur derslerimiz de elbette bu durumdan etkilendi. Uzun zamandır derslerimize fizikî olarak katılamıyoruz. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki bu zamanlarda online dersler adeta imdadımıza yetişti. Çeşitli platformlardaki online Risale-i Nur derslerimiz de olmasa Allah korusun, maddî ve manevî telâfisi mümkün olmayan haletlere düşebilirdik. 

Bu vesileyle belirtmek istiyorum ki teknolojik imkânlar bu süreçte bizlere önemini iyice ispat etti. İnternet üzerinden yapılan online dersler ve e-gazete gibi teknolojik imkânlar ne kadar gerekli ve yerindeymiş anlamış olduk. Üstadımızın belirttiği gibi harikalar asrındayız. Teknolojinin doğru kullanılmasıyla binlere, milyonlara hitap etmek, elimizdeki elmas hakikatleri onlara aktarabilmek mümkün.

Yine Üstad’ın bakış açısıyla menfi ve müsbet tarafları olduğu gibi bizler de müsbet yönünü kullanarak teknoloji vasıtasıyla çok büyük hizmetlere vesile olabiliriz bunu anladık. Önümüzdeki süreçte, gelecek yıllarda ne ile karşılaşacağız bilemiyoruz. Dolayısıyla mevcut teknolojik imkânları, hakikatleri insanlara aktarmak amacıyla nasıl kullanabiliriz, gelişen teknolojik faaliyetlere hizmetlerimizin prensiplerini de koruyarak nasıl adapte olabiliriz, buna hazırlıklı olmalıyız. Yeni Asya ailesi olarak buna gayret ettiğinizi ve başarılı olduğunuzu müşahede ediyoruz. Maddî ve manevî yönden zorlu geçen şu süreçte, e-gazete, uygulama, online seminerler gibi faaliyetlerle gerçekten Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olduğunuzu gelişen ve değişen bu çağda da ispat ediyorsunuz. Yeni Asya, Risale-i Nurlar’dan aldığı dersle her yeni senede yaşlanarak değil, taptaze ve enerji dolu olarak çıkıyor meydana. Yıllar geçtikçe de yapılabilecek hizmetler, ulaşılabilecek kesimler artıyor, genişliyor. Hizmetlerinizde gayretleriniz artsın, Cenab-ı Hak muvaffak eylesin inşallah…”

(Bir okuyucumuzun ilettiği mesajı sizlerle paylaştık. Bu haftaki mektubumuzu aktarıyoruz)

MEKTUP

Öncelikle cezaevlerine Risale-i Nurlar’ı gönderme faaliyetinizden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çıkınca bu faaliyetinize ben de katkıda bulunmayı istiyorum. 

Gönderdiğiniz Nurlar’dan birçok insanın istifade ettiğini biliyorum. 15 ayımın kaldığı bu zamanda ben de nasibim ölçüsünde istifade etmek niyetini taşıyorum. 

Sizden ricam eğer imkânınız varsa Nurlar’ı bana da göndermeniz. 

Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

*

Not: Koronaya yakalanınca yapmış olduğumuz hizmetler bir hayli aksadı. A. Şeker ve A. Birlik kardeşlerimizle yardımlaşarak bu hizmeti aksatmadık. Kendilerine teşekkür ediyorum.

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