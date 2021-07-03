“Yıllar Bediüzzaman’ı haklı çıkardı”

“Mustafa Barçın anlatıyor”

“Geçmiş günlerde ben Balıkesir’de Hasan Basri Çantay‘ı ziyaret etmiştim. Merhum Hasan Basri Çantay, “İlk mecliste Bediüzzaman ne kadar haklıymış, biz hocalar Üstad Bediüzzaman‘ı desteklemedik. Yalnız bıraktık. Biz hocalar Bediüzzaman biraz fazla gidiyor diye kendilerine mani olmaya çalışmıştık. Kendilerini durdurmak için ceketinin eteğini çekmiştik. Bizler biraz da korkuyorduk. Bediüzzaman çok pervasızdı, hiç kimseden çekinip korkmuyordu. Ama yıllar geçince Bediüzzaman’ın ne kadar haklı olduğunu gördük. Bizlere hakkını helâl etsin.” dedi.

Merhum Dr. Tahir Barçın, ağabeyi Mustafa Barçın’dan duyduğu bu hatırayı Emirdağ’ında Üstad Bediüzzaman’a anlattığı zaman, Bediüzzaman, ‘Maşallah maşallah demek benim otuz sene önce söylediğime yeni gelmişler madem öyle diyor ben de onlara hakkımı helâl ediyorum’ diyor.” (Mustafa Barçın, Son Şahitler 1 N. Şahiner. Sy. 224)

MEKTUP

Muhterem Medrese-i Yusufiye Ekibi.

Esselâmünaleyküm, Allah’ın selâmı bereketi üzerinize olsun. Göndermiş olduğunuz Risaleleri aldım. Bundan dolayı sizin şahsınızda bu hizmete vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten büyük bir hayra vesile oluyorsunuz. Medrese-i Yusufiyye’de en büyük tesellimiz bu eserler olmuştur.

Ben ve eşim yaklaşık 5 senedir cezaevindeyiz. Aile olarak büyük bir imtihan yaşıyoruz. Her şeye Rabbimizin bir lütfu olarak bakıyoruz. 20 sene idareci ve öğretmen olarak çalıştım. Bütün işlerinde rıza-i İlâhiyi gaye edinerek çalıştım. Burada insanlara birazcık olsun sesimi duyurmak istedim.

Sizlerden ikinci kez Risale isteğim olacak. Şayet aşağıda belirttiğim ana kitaplardan gönderirseniz bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Bu zor zamanlarda 2. kez yaptığım yüzsüzlüğümden dolayı lütfen beni bağışlayın.

Sizin göndermiş olduğunuz bu kitaplara İnşaallah en önemli varlığımdan birisi olarak bakacağım ve okuyacağım. Hatta çocuklarıma da bu yönde vasiyetim olacaktır.

İlginize ve bu hayırlı hizmetinize şimdiden teşekkür ederim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah.

(Son gelen mektuplardan)