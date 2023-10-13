Yolsuzluk tablosu

Türkiye gibi % 99’ inanmış bir toplumun olduğu düşünülürse yolsuzluk, rüşvet, su-i istimal ve görevini kötüye kullanma gibi sosyal hayatı kirleten davranışlar gerçekten düşündürücü ve manidardır.

Bu konuda son zamanlarda yapılmış anketler çok ciddi manada düşündürücüdür. İslâm; yolsuzluğu, rüşveti ve su-i istimali ve buna benzer davranışları bir hak ihlali olarak görür ve yasaklamıştır.

Bu davranışları Hz. Peygamber (a.s.) zulüm olarak vasıflandırmıştır. Ve bu konuda şöyle buyurur: “Zulümden sakınınız, çünkü, zulüm, kıyamet gününün karanlıklarındır. Hırs ve tamadan da hazar ediniz. Zira hırs ve tama, sizden evvelki kavimleri helâk etmiştir, onları birbirlerinin kanlarını dökmeğe, mahremlerini mubah görmeğe sevk etmiştir.” [1]

Su-i istimallerin ve buna benzer yolsuzlukların yöneticilerin istibdatlarında daha çok olmuştur. Çünkü Bediüzzaman, Münazarât adlı eserinde şöyle ifade ediyor: “Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed olur; istibdatta ise açıktır.” [2]

Yolsuzluk konusun pek çok dernek veya vakıf tarafından araştırmalar yapılmıştır. Çarpıcı olmak üzere birkaç tanesini örnek olarak sunmak istiyorum.

Şeffaflık Derneği, seçmenin yolsuzluğa bakışını araştırdı. Ankete katılanların yüzde 69’u “Türkiye’de yolsuzluk ile rüşvet sistematik ve yaygın” dedi. “Yolsuzluk yoktur” cevabını veren olmamıştır.

An­ket­te, “Yol­suz­lu­ğun ve rüş­ve­tin ne şe­kil­de yay­gın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­su­nu­z” so­ru­su­na ve­ri­len en yük­sek ce­vap yüz­de 69.4 ile “Her yer­de sis­te­ma­tik ve yay­gın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” ol­du.

“Ba­zı ku­rum­lar­da sis­te­ma­tik ve yay­gın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” ce­va­bı­nın ora­nı yüz­de 24.6.

“Sis­te­ma­tik ol­ma­yan, mün­fe­rit olay­lar ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” di­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 3.8 ol­du. Hâlâ de­vam eden an­ket­te “Yay­gın ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m”, “Tür­kiye­’de rüş­vet ve yol­suz­luk yo­k” ve “Fik­rim yo­k” di­yen­ kimse çıkmadı.

Bir başka ankette de çok çarpıcı sonuçlar çıkmıştır. TESEV tarafından 1206 kişi ile yapılan yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele anketine göre katılımcıların yüzde 82’si Türkiye’de yolsuzluk yapıldığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 18’i ise yolsuzluk yapılmadığını belirtiyor.

Türkiye gibi Müslüman bir ülkede bu durum, ilgililerin dikkatini çekmesi gereken hususlardır.

Dipnotlar:

[1]Müslim, Birr 56, H.2578.

[2]Nursi, Said; Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2017, s.168. ?