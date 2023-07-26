"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hem tamir hem hareket

Hasan KOÇ
26 Temmuz 2023, Çarşamba
Hizmet-i imaniyede tamir ve hareket birbirini tamamlayan iki kavramdır.

Bir şeyi tamir edebilmek için hareketsizlik değil aksine hareket devam ederken tamir edebilmek esastır. Mesela kalp ameliyatı yapan bir doktor kalbi durdurarak tamir etmiyor. Aksine kalbin hareketini güvence altına alarak tamire girişiyor. 

İman hizmetinde ortaya çıkan sorunları, bozulma ve dağılmaları tamir edebilmek için cemaatin hareketsizliğini sağlamak değil aksine hızla hareketine devam ettirerek aksama ve duraklamalara izin vermemek gerektir. Her daim akan, devam eden ve vazifeye koşan bir yapı sağlanmalı ve korunmalıdır. İman hizmeti dünya nizamını sağlayan kanunlar gibi hareketsizliği kabul etmez. Nasıl ki fıtri yaratılış kanunları durdurulmadan hareket halinde vazifesine koşuyor iman hizmetinin müntesipleri de böyle olmak zorundadır. Yani bozulanı tamir ederek hareketi hiç aksatmamak şart ve elzemdir. 

Nasıl ki tahripler hareket içerisinde gerçekleşiyorsa ona mukabele edebilmek için tamir de hareket içerisinde gerçekleşmelidir. Bu mesleğimizin bir gereği ve zorunluğudur. Çünkü Resul-ü Ekrem (a.s.m) bu şekilde bir mesleğe sahiptir. “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın meslek-i kudsîsi, hem vücudî, hem sübutî, hem tamir, hem hareket, hem hududda istikamet, hem âkıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmârenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır.” (13.Lem’a) Sünnet-i Seniyye dairesinde hareket eden nur talebelerinin iman hizmeti de yukarıda ki mühim şartları esas alır. Bu esaslardan hiçbir zaman ayrılmaz. Bu mühim noktalar etrafında şekillenmiş mesleğini hiçbir zaman değiştirmez ve değiştirilmesine izin vermez.

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsraf önce devlette bitmeli

    Ağaç kesimi derhal durdurulmalı

    Akaryakıt zamları internetten alışverişi artırdı

    Açlık sınırı Temmuz’da 13 bin liraya yaklaştı

    Gazete ve dergi sayısı azaldı

    Yargı kararına rağmen iade edilmediler

    Döviz arayışının yeni durağı Çin

    Borç hapiste ödenir mi?

    Geçen yıl 5, bu yıl 50 lira

    Benzine iki ayda 15.5 TL zam

    Galatasaray Zalgiris deplasmanında berabere kaldı

    Meriç Nehri’nde alarm

    Ek MTV’ye iptal davası

    Zor şartlarda gelen 494 puan sevinci

    İstanbul’da taksi başına 837 yolcu düşüyor

    Sudan’da bilanço ağırlaşıyor

    İsrail’de hükümete karşı protestolar sürüyor

    Evliya Çelebi’nin seyahatleri Google Maps’te

    Rusya’da cinsiyet değişikliği yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı kararına rağmen iade edilmediler
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP kapitalist mi, Kemalist mi, dindar mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak ihtiyacı devam ediyor
    Mehmet Soydan

    Diyanet’in hutbeleri
    Genel

    İsraf önce devlette bitmeli
    Genel

    Geçen yıl 5, bu yıl 50 lira
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü (2)
    Genel

    Döviz arayışının yeni durağı Çin
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Gıybetten nefret” dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.