Her demokrasi bulunduğu ülkenin halkını imtihandan geçirir. Halkın kendi lehinde mi yoksa istibdat, baskı, zorbalık, hukuksuzluk tarafında mı olduğunu test eder. Ülkemiz insanı da birçok defa demokrasi imtihanına tâbi tutulmuştur. Bu imtihan sonucunda demokrasi ve istibdat taraftarlarının kimler olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Kimin hangi tercihi yaptığı net olarak görülmüştür.

Ancak tövbe kapısı açık olduğundan yeni girilecek imtihanlarda demokrasi lehinde tercihler yapılarak eski günahlara bir kefaret aranabilir. Gelecekteki demokrasi imtihanlarında yüz akıyla çıkılır. “...Hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin mayasıyla mayalandıran meşrûtiyet-i meşrûa sizi herkes gibi imtihana dâvet ediyor ki sinn-i rüşde bülûğunuzu ve vasîye adem-i ihtiyacınızı görmek istiyor. İmtihana hazırlanınız.” (Münâzarât) Bediüzzaman Said Nursî bu ifadeleri ile yakın ve uzak bütün demokrasi imtihanlarına hazırlıklı olunması gerektiğini haber vermektedir. İstibdat ve tahakküm belâsından kurtaran, meşvereti esas alan, hürriyetlere en geniş manada meydan açan demokrasinin lehinde tercih yapmaya herkesi dâvet etmektedir. Bu tercihi yapabilenler demokrasi hususunda olgunluğa ulaştıklarını ve kimsenin kendileri için vasi olmasına ihtiyaç duymadıklarını göstereceklerdir. İmtihanı geçenlere ne mutlu.

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