Kenan Evren: Sizleri yine uyarıyorum

12 Eylül Darbesi'ni baş mimarlarından darbeci komutan Kenan Evren, Cumhurbaşkanı sıfatıyla 07.12.1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yılı açılış konuşmasını yapar. Demokratik sistemin katledicisi değilmiş gibi demokrasinin ve parlamenter sistemin öneminden bahseder.

12 Eylül Harekâtı tarih kitaplarında yer alan darbeler gibi olmayıp, hepimizin üzerine titrediğimiz demokrasimize indirilen bir darbeyi ortadan kaldırmak için milletimizin isteği ile yapılmış bir harekâttır diyerek milleti de bu suça ortak etmeye çalışır. Millî Güvenlik Konseyi kararları ile milletin tüm özgürlük alanları daraltılırken bir yandan da ekonomik tedbirler adı altında milletin zaten az olan ekmeği daha da azaltılır. Yine bu konseyin kararları ile mahkûmiyetler, idamlar, fişlemeler ve parti kapatmalar gibi kanunsuz ve antidemokratik sayısız icraat yapılır.

Binlerce masum insan doğrudan veya dolaylı olarak acı çeker. Cumhurbaşkanı sıfatıyla mecliste konuşan darbeci Kenan Evren, yine darbecilik duyguları ile meclise uyarısını yapar. “Sözlerime son vermeden bir hususa daha değinmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, yeni siyasî partilerimizin kurulması ve seçimlere katılmaları safhalarında, 12 Eylül'den evvel mevcut olup, 12 Eylül'den sonra kapatılan siyasî partilerin bazı yönetici ve mensuplarının, kapatılan partilerin devamı mahiyetinde yeni parti kurma girişimleri olmuş ve bunlar Millî Güvenlik Konseyinin zamanında aldığı kararlarla önlenmiştir. Bu gibi girişimlerde bulunanların, her fırsattan yararlanarak sizleri bölmek, parçalamak ve bu suretle istikrarsızlık ve huzursuzluk yaratmak isteyeceklerini unutmayınız. Bu çevrelerin daha şimdiden böyle hazırlıklar içerisinde oldukları gözlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan siz değerli milletvekillerinin böyle çirkin oyunlara alet olmayacağına ve dolayısıyla Türkiyemizi 12 Eylül'den evvelki durumlara düşmesine asla izin vermeyeceğine inanmakla beraber, bu konuda sizleri yine de uyarmakta büyük yarar gördüm. Onlara bu fırsatı vermeyiniz.” (Tutanakla-07.12.1983)

Kenan Evren bu sözleri ile demokrasiye ve meclise inancı olmadığını göstermektedir. Sizler terbiyeye muhtaç çocuklarsınız. Sizlerin her zaman bir vâsiye ihtiyacınız var der gibi milletin kürsüsünde milleti küçümsemektedir. Bizler ise terbiyeye muhtaç bir çocuk olmadığımızı ve bir vâsiye de ihtiyacımız olmadığını demokrasiye olan inancımız ve hizmetimizle göstereceğiz.

