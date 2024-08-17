Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ın konuşmalarını elimizden geldiği kadar takip etmeye ve yorumlamaya çalıştık. Şimdi ise yeni başkan Kadir Özkaya’yı takip edeceğiz.

Anayasa Mahkemesi 62. Kuruluşu Yıldönümü ve And İçme Töreninde konuşan Özkaya, ilk konuşmasına yakışır ifadeler kullandı. Bu makamların geçici olduğunu bilmesi ve hatırlatması ile emanetin bilincinde olduğunu göstermesi gayet kıymetli bir yaklaşım. “Mahkememizin bugünlerinde olduğu gibi bir başkanın ayrılıp diğerinin başladığı anlar bize bu makamların geçici olduğunu hatırlatmaktadır. Hiç kuşkusuz ‘Mahkeme kadıya mülk değil.’ Sözü kadim kültürümüzün bizi bu bilinçte tutmaya yönelik uyarılarından biridir. Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak bizlerin de görevlerimizi makamların geçici olduğunu unutmadan, emanetin, adaletin, hürriyetin ve milletçe birlik ve beraberliğin ne demek olduğunun idraki içinde, tam bir sorumluluk duygusu ile Anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirme gayreti içinde olduğumuzun bilinmesini isterim.” (25.04.2024)

Sayın başkanında söylediği gibi hiçbir makam kimseye kalıcı değildir. Elde ettiği makamların kendisinden gitmeyeceği düşüncesi ile her türlü keyfiliği yapanların sonuç itibari ile başta gönüllerde ve vicdanlarda nasıl kaybettiği ortadadır. Oturduğu koltuktan kalkmayacağını sanarak güç sarhoşluğu ile hareket edenlerin nasıl apoletleri sökülmüş bir komutan durumuna düştüğünün örnekleri çoktur. Kanunu kendi keyfine tabi ederek emanete hıyanet edenlerin, adalet ve hürriyeti yok sayanların, birlik ve dirliği bozanların hangi mağlubiyetlere muhatap oldukları herkesçe görülmektedir. Her yeni göreve gelen geriye dönüp bakmalıdır ki bu görevlerden kimlerin nasıl geçtiğini görsün ve yaşananlardan ibret alsın. Görsün ve ibret alsın ki mahkemenin kadıya mülk olmadığını anlasın. Ona göre hareket etsin ve yanlış adım atmasın.