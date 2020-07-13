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13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hakkı bulduktan sonra ehak için ihtilâf çıkarma

Hasan ŞEN
13 Temmuz 2020, Pazartesi 00:16
Şahid olduğumuz birçok yerdeki ihtilâfatın çıkış noktası hissi olmakla beraber, zamanla maalesef adavete dönüşmektedir.

Adavet hissi, fiile çıkartılmazsa zarar vermez. Fakat görüyoruzki bu hissî ayrılıklar zamanla adavete dönüşmekte ve bulundukları mahallerde Risale-i Nur hizmetine büyük zararlar vermektedirler.

Risale-i Nur mesleğindeki ittifakın ne büyük bir kuvvet olduğunu nazara almayanlar bu büyük dâvânın şuurunda olmayanlar ne yazıkki ihtilâfa sebep olacak meselelerle meşgul olup asıl vazifelerini ihmal etmektedirler.

Hazreti Üstad ihtilâf meselesinde bizi şiddetle uyarmaktadır. Hatta ehl-i dalâlet için inen bazı âyetlerin ihlâs düsturlarına riayet etmediğimiz için kısmen bize de baktığını onun için şiddetle ikaz ettiğini, ihlâs düsturları ile on binler kuvvetle ancak mukabele edilir hadiselere ve musîbetlere o sırrı ihlâs ile on adamla mukavemet ettirebilir bir düsturu küllî idi diyerek, uyulmadığı zaman bu ağır hadiseler karşısında kuvvetimizi hiçe indiren tenafür-ü kulûba sebep olacağını ifade etmektedir.

Yine Üstad Hazretleri’ne kulak verelim:

Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilâftır. Bazen Hak, ehaktan ehaktır.

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaçkârâne ittihad gittiği vakit, manevî hayat da gider.

Sakın, sakın, dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın.

Risale-i Nur’un ihlâs lem’alarında denildiği gibi, şimdi ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hıristiyanın dindar rûhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilâf meseleleri nazara almamak, nizâ etmemek gerektir.

Tebei nazar, muhali mümkün görür. Bugün de bu kadroyla içtimaî ve siyasî hayatta, muhal olan bazı pırıltıları mümkün görüp devekuşu gibi başlarını nisyan kumuna sokarak gerçekleri görmek yerine basit şeylerle ihtilâfı körüklemektedirler. Peki bu çok hassas bir zamandaki hareketlerinde bazı münafıkların oyununa gelme ve onların gizli planlarına alet olma ihtimali yok mudur?

Üstad Hazretleri zındıka komitesinin gizli oyunlarına çok dikkat çekmektedir. Gizli düşmanlarımız iki planı takip edip, biri beni ihanetlerle çürütmek, ikincisi mâbeynimize bir soğukluk vermektir ve böylece uzun yıllar birlikte hizmet ettikleri Yeni Asya’daki fedakâr kardeşlerini tenkid etmelerini eğer gizli düşmanlarımızın sinsi planlarına alet olmak değilse, nasıl izah edecekler.

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