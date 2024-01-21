Çocuklar ve hastalık

Çocukluğu hastalıklarla geçmiş biri olarak, çocuklara hastalığa bakış açılarını iman gözlüğü ile verebilmek çok önemlidir.

Çocuklar, hastalandığında ebeveynlerinden bir teselli, moral beklerler. Evet, biz annelerin içimizdeki en hassas konulardan birisi; çocuğumuzun hasta olmasıdır. Çocuğumuz hasta olduğu zaman canımız acıyor. Çoğu zaman kendimizi unutuyoruz. Dünya tat vermez hale geliyor.

Dayanma gücünü iman gözlüğü takarak elde edebiliyoruz. Nurları açtığımız zaman şunları yazıyor: “Mâsum çocukların hastalıklarını, o nazik vücutlarına bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağalarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbâniye gibi, çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine ve tasaffî-i hayatına medar olacak büyüklerdeki keffâretü’z-zünub yerine, mânevî ve ileride veyahut âhirette terakkiyât-ı mâneviyesine medar şırıngalar nev’indeki hastalıklardan gelen sevap, peder ve validelerinin defter-i a’mâline, bilhassa sırr-ı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sahife-i hasenâtına girdiği, ehl-i hakikatçe sabittir.” (25.lema)

Hastalığın insanın hem bedenini hem de ruhunu terbiye edip sabrını artıran ve manen terakki ettiren bir yönü vardır. Nasıl askerler düşmana karşı hazırlıklı olmak için sürekli idman, talim ve tatbikat yaparlar. Aynı şekilde çocuklar da ileri yaşlarında hem bedenen hem de ruhen sağlam ve dayanıklı olmak için birtakım hastalık ve sıkıntılara maruz kalıyorlar.

Annelik yolculuğu öyle güzel bir yolculuk ki bazen acizliğini dem ve damarlarına kadar hissedebiliyorsun. Çocuğun hasta olduğunda neredeyse denemediğin yöntem kalmıyor. Hemşire annesi olarak, oğlum Ebubekir Said’e küçüklüğünden beri hacamat yaptırıyoruz elhamdülillah. Şifayı sünnette ve Allah’ın rızasında aramak, insanın Allah’a olan teslimiyetini artırıyor.

İran’da Kermenşah Tıp Fakültesi’nde 1 yaş üzeri, 10 yaş altındaki 4 bin denekten, 3 bin çocuğa hacamat yapılmış, diğer bin çocuğa hacamat yapılmamıştır. Hacamat yapılan çocuklarda; fiziksel gelişmelerinde ve ezber güçlerindeki artış; davranış bozuklukları, huysuzluk ve hiperaktivite durumlarında azalma gibi olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir.

Doktora götürdüğümüzde çocuğu genel bir muayene yaptıktan sonra ilaç veriyor. Çocuk doktorlarına saygım sonsuz fakat verilen ilaçların içerisindeki kimyasal bileşenlerin verdiği yan etkilerini çocuğumuzda görünce insanın içi yanıyor. Bu yazımda sizlere alerjik öksürük için verilen bir şuruftan bahsedeceğim. Bu şurubun içindeki kullanma talimatına baktığımızda ‘etanol’ denilen bir yardımcı madde yazıyor. Nedir? diye araştırma yaptığımda alkollü içeceklerin içinde olan tek alkol türüdür yazıyor. Eczacı akrabamıza sorduğumda “evet malasef alkol var” dedi. Aman dikkat!

Rabbim tüm çocuklara şifa versin inşallah. Bazıları da diyor ki “şifa niyetiyle o ilacı içirelim sonuçta amaç şifalanması.” Haramlarda şifa aranır mı?

Salgın çok artırdığı şu günler için şifa salâvatı ile yazımızı bitirelim: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-kulûbi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-ebsâri ve ziyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı: “Ey Allah’ım! Kalblerin tabîbi ve devası, vucutların afiyeti ve şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.”