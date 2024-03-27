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27 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Dijital bakıcı

Hediye Ballıkaya
27 Mart 2024, Çarşamba
Dijital dünyada yaşıyoruz, mazide kaldı çocuğumuza bakıcı aradığımız günler.

Güvenilir bakıcılar yerine çocuğumuzu dijital dünyaya teslim ediyoruz. Günümüzdeki dijital bakıcılar; tablet, telefon, televizyon… Çocuklarımızı ölçülü ve sınırlı zaman diliminde faydalı şekilde kullandırmak niyetinde olsak da okul öncesi çocuklarımız için bu pek mümkün olmuyor. Havaların soğumasıyla evde geçirilen vaktin artmasıyla tehlike beraberinde geliyor.

Çocuklarımız her güne yeni bir etkinlik, faaliyet istiyor. Oyun oynamak hem biz ebeveynler için hem de çocuklarımız için her gün bir ihtiyaç. Hele ki bizim gibi oyun döneminde olan çocuğunuz varsa güne “hadi oyun oynayalım” diye başlarsınız. Bu kış günlerinde yapılacak en güzel buluşmalardan birisi de çocuklu annelerin buluşması. Hem kendi çocuğunuzu başka çocukların yanında gözlemlemiş olursunuz hem de başka bir çocuk kendi çocuğunuza yol göstermiş olur. Evet bu süreçte gördüğüm en güzel gözlem şu oldu; başka bir çocuk kendi çocuğumuza bakıcı olabiliyor. Evladımızı 3T’den koruyan oyun arkadaşı oluyor. Biz hanımlarda yapmamız gereken diğer işlerimizi kolaylıkla yapabiliyoruz. Çocuğumuza masum bir bakıcı bulmak 3T’den korumuş oluyoruz.

Sohbette bir ablamızdan şunları duydum: ‘Kızım öyle güzel çocuklarına vakit ayırır ki yeri geldiğinde ev işlerini yapmaz yine de çocuklarıyla oynar. Ona rağmen çocukların ellerinden telefon düşmez oldu.’ Çocuğumuz için yapmamız gereken şeylerden vazgeçmekten ya da yapmamak düşüncesine katılmıyorum. Günlük hayatımızı yaşarken hem ev işleri hem de çocuğumuz ile ilgilenmemiz bizim sorumluluğumuzda. Çocuğumuz bize emanet, onu hayatımızın merkezine yerleştirirsek hem evliliğimizden hem de kendi dünyamızı bir kenara atmış oluruz. Allah’ın (c.c) rızası eşimizin rızasında olduğu için öncelik sıralamamız önce eşimiz sonra evladımız olmalı. İkisinin yerini değiştirirsek düzenin bozulduğunu sizde fark edecek ve zamanla kendinizi yorgun ve değersiz bile hissedebilirsiniz. Çünkü kadın anne olduktan sonra evladı için canını bile verecek kadar sahip çıkıp onu korumak istiyor.

Oysaki ailemizin reisi eşlerimizi ihmal etmememiz gerekli ki iki dünyamızda mesut olalım. Evlilik hayatında çocuktan önce ve çocuktan sonra diye ikiye ayırdığımız dönemimiz vardır. Çocuktan sonraki dönem sebat, metanet ve denge dönemi diye söyleyebilirim. Kadın hayatında eşi ve çocuğu arasında kalabiliyor. İşte bu noktada istişare ile hareket ederek Allah’ın rızasını gözetmiş oluruz. Her zaman evlattan yana olursak eşlerimiz zamanla kendini yalnız hissederek onlarda evin içinde bir köşede 3T’in esiri olmuş oluyor.

İnşallah hem çocuklarımız ile hem eşlerimiz ile dengeli, huzurlu aile ortamı hepimiz için nasip olur. Şunu söyleyebilirim ki çocuklarımız evlerimizde misafir, yuvadan uçup gidecekler. Yuvadan uçmadan önce onların iki dünyasına güzel tohumlar ekelim. Evlatlarımızın sorumluluğunu kabul edelim ve sorumlu fedakâr olarak annelik vazifemizi yapalım. Sosyal medyanın bizlere sunmuş olduğu mükemmel annelik profili bizi oldukça yorabiliyor. Mükemmel anne değil mükellef annelik yolundayız inşallah. Onları dijital dünyanın yanlışlıkların koruyabilmek için Rabbimize dua ile iltica edelim: “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

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