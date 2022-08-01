Cevapları bekliyoruz

Geçmişte milleti canından bezdiren uygulamalarla maruf malum parti şimdi iktidarda olsaydı ve mevcut iktidarın yaptığı gibi milletin kalbi mesabesindeki meclisi devreden çıkarıp, tek adamla ülkeyi idare etmeye teşebbüs etseydi tavrınız ne olurdu? Şimdiki gibi doğru yanlış ayırımı yapmadan her yapılanı alkışlar mıydınız, yoksa protesto mu ederdiniz?

Yanlışlarını da alkışladığınız mevcut iktidarın adaleti, hak ve hukukları rafa kaldırarak, kendilerine muhalif gördükleri herkese verdikleri cezaları taraftar olmadığınız başka bir siyasi parti yapamaya kalkışsaydı yine de yapılanları tasvip mi ederdiniz?

En açık ve bedihi yanlışlarına dahi ses çıkarmadığınız iktidarın darbecilerle ilgisi olmayan binlerce insanı işinden aşından etmesini başka bir parti yapmaya teşebbüs etseydi şimdiki gibi alkış mı tutardınız?

Karşı olduğunuz bir başka siyasi parti iktidara gelip, yalnız taraftarlarına devletin bütün kapılarını açarak, makam mevkileri dağıtmak suretiyle haksız uygulamalarda bulunsaydı, şimdi yaptığınız gibi böyle hukuksuzluklara seyirci kalır mıydınız?

Bir gün bir başka parti başa gelse ve bu iktidarın yaptığı gibi “ya bendensin, ya düşmansın..” mantığıyla kendileri gibi düşünmeyenleri haini, darbeci olarak damgalayıp cezalandırmaya teşebbüs etse bu hukuksuzluklara alkış tutup tasvip mi edersiniz?

Yine sormaya devam edelim isterseniz: Desteklerde bulunduğunuz bu iktidar döneminde ayyuka çıkan rüşvetler, yolsuzluklar, kayırmalar bir başka iktidarlar döneminde yaşansa şimdi yaptığınız gibi sessiz mi kalırsınız; yoksa şiddetle karşı çıkıp, itiraz mı edersiniz?

Ekonominin alt üst olduğu, hayat pahalılığının çekilmez hale geldiği, iğneden ipliğe yapılan günlük zamlarla geçim sıkıntısı altında ezilen nice insanların feryatlarına kulak tıkayan bu iktidar döneminde yaşanmakta olan bu sefaletler bir başka siyasi iktidarlar döneminde yaşanmış olsa itiraz etmez miydiniz?

Doğru söyleyin tozu dumana katıp protestolarda mı bulunurdunuz?

Evet suallerimize doğru ve samimi cevaplarınızı bekliyoruz.

