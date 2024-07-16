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16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz!

İbrahim Aktaşcı
16 Temmuz 2024, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, işlediği bir kabahat sebebiyle Kadı’nın huzuruna çıkarılan bir adam, kabahatine nispetle oldukça ağır bir biçimde, üç yüz değnek cezasına çarptırılır.

Ortamın ciddiyeti, değnek cezası alan adamın kahkahalarıyla bozulur. Adamın bu lakayt tavırlarına öfkelenen kadı, “cezan beş yüz değnek oldu” der.

Adam bu kere daha çok kahkaha atmaya başlar. Kadı daha çok öfkelenir ve adama dönerek, “ne gülüyorsun bre, aklından zorun mu var senin” der.

Birden ciddi bir tavır takınan adam şöyle cevap verir: “Kadı Hazretleri, gülüyorum, gülüyorum çünkü ya sizin tabanınız yok ya da saymayı bilmiyorsunuz. Böyle ceza mı olur?”

Bugünkü köşe yazımız, sayı saymayı bilmeyenler hakkında.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini duyurdu.

İddiaya göre eski Bakan Turhan, bu CEO’luk görevi sebebiyle ayda bir milyon lira maaş alacak.

Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre Turhan, Bakanlığı döneminde; Kolin, Limak, Cengiz ve Kalyon İnşaat tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesine 1 milyar 338 milyon araç geçiş garantisi vermiş.

Sıkı durun. Bu öyle bir rakam ki, Türkiye’deki tüm otomobiller Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse dahi, bu sayı yine tutturulamıyor.

Bizler ilkokuldayken, dört işlem yapınca, öğretmenlerimiz bir de işlemi tersinden yaptırırdı. Buna “sağlamasını yapmak” denirdi.

Öyle tahmin ediyoruz ki eski Bakan Turhan’ın bu işletmenin CEO’luğuna getirilme sebebi, “sağlama almak”…

Yine Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre, Kütahya Zafer Havalimanı için Hazine, 2024 yılının ilk altı ayında 658.866 yolcu garantisi vermiş. Havalimanını yılın ilk altı ayında kullanan yolcu sayısı ise 15.439 olmuş.

Yani hata payı %97,65.

İleride Zafer Havalimanı İşletmecisi şirketin CEO’luğuna kim getirilir? Doğrusu şimdiden merak etmeye başladık.

Sayı saymayı bilmeyenlerin en şöhretlisi ise bu günlerde açıkladığı enflasyon oranlarıyla eleştirilerin odağı haline gelen Türkiye İstatistik Kurumu.

Yanlış anlaşılmasın. TÜİK, enflasyonu “olduğundan daha düşük gösteriyor” diye değil, sahiden dört işlemi yapamadığı için bunu söylüyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu, internet sitesinde yayınladığı; “neden fiyat açıklamaktan vazgeçtik” başlıklı bir açıklamada, izahlarına örnek verirken, ilkokul seviyesindeki işlem önceliğine dikkat etmedi ve bölme ve çıkarma işleminde hata yaptı.

Her ne kadar kurt-kuş gündemi sebebiyle üzeri örtülse de durum oldukça ciddi.

Parmak hesaplarıyla, halkın ruhu duymadan Hazine boşaltılmaya devam ettikçe, devleti devletten çıkardığımızda elde sıfır dahi kalmayacak.

Bu matematik bizi kandırıyor hocam!

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