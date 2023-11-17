"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Kemalistler iktidara hizmet etmektedir

İbrahim ERSOYLU
17 Kasım 2023, Cuma
Kemalistler, din âlimleri ve Diyanet üzerinden dinî değerlere hücum etmekle, dindarları ürkütüp icraatlarından rahatsız oldukları AKP iktidarının kucağına yitmekle, dolaylı olarak ona destek vermiş olmaktadır. Bu gayretler tek adam rejimini tahkim etmekte ve ülkemize demokrasinin gelişini geciktirmektedir.

Sol çevrenin sözcüsü görünen bir gazetenin, mensupları Risale-i Nur okuyan Isparta merkezli bir vakıf üzerinden Bediüzzaman Said Nursî’yi keyfi yorumlarla karalaması, bazı sol yazarların Cumhuriyet Bayramında ve 10 Kasım’da camilerde M. Kemal’e dua edilmedi diye Diyanet’e hücum ettiklerini görüyoruz.

Dini müesseseleri kapatarak halkın dinini öğrenme hürriyetlerini yok eden, İstiklâl mahkemelerinde İskilipli Atıf Hoca gibi suçsuz din âlimlerini idam ettiren bir kişiye ille de camilerde dua edilmesini istemek, bu olmadı diye onlara hücum etmek onların dua hürriyetlerine müdahale değil midir? Kimin kimi seveceği veya sevmeyeceği, kimin kime dua edeceği yönünde dayatma yapılması, evrensel hukuka ve demokrasiye aykırı değil midir?

Ne yazık ki bu çıkışlar, yol açtığı ekonomik kriz ve yüksek enflasyon sebebiyle halk nezdinde zor durumda kalan iktidara bir can simidi gibi olmaktadır. İktidar sözcüleri, bu çıkışlara güya dindarlar adına hamasi nutuklarla karşı çıkarak, yaptıkları ülkeye ve dine zarar veren icraatlar sebebiyle kendilerinden soğuyan dindar camiaya “Sakın ha bize olan desteğinizi kesmeyin. Görüyorsunuz nasıl dine ve size saldırıyorlar. Biz gidersek onlar gelir, din elden gider, mahvolursunuz” diye onlara sinyal vermektedirler.

Bir kısım sol kesim kabul etmese de, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada dinin önemli bir ağırlığı vardır. Bu bölgede yaşayan insanların çoğu, dinin icaplarını yerine getirmeseler de, onun değerlerine yapılan hücumları asla tasvip etmez.

Onların, manevî değerlere hücum eden tutumu devam ettiği müddetçe ve güçlü bir demokrat misyon alternatif olmadıkça ülkemizin demokrasiye geçmesi zorlaşır, müstebit siyasîlerin iktidarı devam eder, toplum olarak kriz, çatışma ve gerilim içinde yaşamaya devam etmiş oluruz.

Son söz: 21. asır demokrasi, adalet, medeniyet, hak ve hürriyetler asrıdır. Hür Batı ülkelerinde olduğu gibi, siyasî ve dinî görüşü ne olursa olsun bu değerlerin ortak paydasında buluşan, birleşen ve birbirlerinin inançlarına ve fikirlerine saygılı olan toplumlar, ülkelerinde demokrasiyi tesis edip ilim, sanayi ve teknolojide ilerleyip zenginleşirken, kimse kimseyi rahatsız etmediği huzur ve sükûn içinde yaşamaktadırlar.

Türkiye’deki sosyal demokratlar, ülkemizin böyle olmasını istiyorlarsa dindar camiayı rencide eden tutumlarından vazgeçip, bir şahsın görüşünü topluma zoraki dayatan Kemalizm yerine dindarlarla demokrasi, hukuk ve hürriyetleri savunma noktasında buluşmalıdır. Böyle yapmaları hem AB standartlarında olmasını istediğimiz demokrasimizin hem de ülkenin menfaatinedir.

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı da yıktı

    Ev satışları düştü

    Batı medyası İsrail’in ekmeğine yağ sürdü

    Joe Biden’a ateşkes çağrısı

    Güvenlik Konseyi nihayet: Çatışmalara derhal ara verilsin

    İsrail’i eleştirenler susturulamaz

    Düzce’de Kudüs programı iptal edildi

    ABD kamuoyunda İsraile'e destek azalıyor

    İtalya muhalefeti: İsrail'e silah yardımı hemen askıya alınsın

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Gazze'de her saatte 5 çocuk katledildi

    'Filistin'in işgali kamuoyu baskısıyla çözülebilir'

    Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar "Tıp bilimine giriş" dersinde anlatılacak

    İsrail 50 Filistinliyi daha katletti - Soykırımın 41. gününde saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

    Ekim ayının konut satış istatistikleri açıklandı

    Yine İsrail'i savundu

    'Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, hükümetinin günleri sayılı'

    İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

    Gazze'de dünyanın seyrettiği katliam artarak devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti’de yollar ayrılırken
    Cevher İLHAN

    “Terör devleti”ne Ankara’nın desteği!
    Şükrü BULUT

    Avrupa Birliğini mülteciler/göçlerlerle dağıtmak mümkün mü?
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih telakkisi
    İbrahim Aktaşcı

    Ropdöşambır’dan tasarruf olmaz!
    İbrahim ERSOYLU

    Kemalistler iktidara hizmet etmektedir
    Süleyman KÖSMENE

    Sanki Yedim Camii
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an’ı anlamak ve anlatmak için ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hür seçim varsa demokrasi var
    Faruk ÇAKIR

    “İnsanlık dışı”nın da dışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.