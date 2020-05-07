Sayısız nimetlere sınırlı bir şükürle nasıl mukabele edilebilir?

RİSALE-İ NUR’DAN SORU VE CEVAPLAR - Hazırlayan: İBRAHİM ERSOYLU

Umumî bir niyetle, sınırsız bir itikatla mümkündür. Nasıl ki bir adam bir hükümdarın huzuruna küçük, basit bir hediyeyle girdiği zaman, bakar ki ona kendi hediyesinden çok daha değerli, üstün hediyeler takdim edilmiş. O da ona: ”Efendim, eğer imkânım olsaydı, size getirilen bütün bu hediyelerden daha değerli bir hediyeyi getirirdim.” demesine karşılık, hükümdar da onun o büyük ve küllî niyet ve itikadını büyük bir hediye olarak kabul eder.

Aynen bunun gibi, âciz, zayıf bir kul, namazda “Et tahayyatullih”, yani bütün varlıkların hayatlarıyla Allaha takdim ettikleri kulluk hediyeleri olan tesbih, ibadet ve duâlarını ben kendi adıma Cenab-ı Hakk’a takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi, daha fazlasını O’na takdim ederdim, şeklindeki büyük niyet ve itikadı, umumî bir şükür olmuş olur.

(Sözler, s. 324-325.)