Yeni Asya okuyucusu olmak

Yeni Asya Gazetesi’ni istifade niyetiyle alıp okumak, onun mensubu olmak, çizgisinde yürüyüp sebat etmek, Cenab-ı Hakk’ın has bir lütfudur. Bu lütfa nail olmak kolay değildir.

Onu okumanın tadına varanlar onsuz yapamazlar, başkalarından da tatmin olmazlar. Her ne kadar günümüzde internetten takip edilebilir ise de, onu eline alıp okumak farklıdır. Sabahları gazeteciden alıp sayfalarını çevirip okumanın zevki başkadır. Ona tat veren Risale-i Nur’dur. Zira onun haberleri, makaleleri Nurun meslek ve meşrep süzgecinden süzülerek yayınlanır.

Gazete ele alındığında ilk göze çarpan; birinci sayfasındaki dikkat çekici müsbet, vurgulu mesaj veren manşettir. Sağ üst yanda Üstadın kartal bakışlı resmi sanki, ”Bu gazete benimdir” der gibidir. Güncel hadiselere dair nefis çizilen karikatürün manasını çözmenin ayrı bir zevki vardır.

Gazeteyi güzelleştiren diğer bir husus, ikinci sayfadaki âyet ve hadis mealleriyle, güncel meselelere dair Risalelerden derlenen Üstadın makalesidir. Başta tahlil yazısı olmak üzere diğer sayfalarda yayınlanan ve her biri farklı bir mevzua dair olan makaleleri okumanın tadı başkadır.

Ülke ve dünyada cereyan eden önemli siyasî ve sosyal olaylarla alâkalı, Risale-i Nur süzgecinden süzdürülerek yayınlanan haber ve değerlendirmeler, gazeteye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Çünkü her bir okuyucu, bu hadiseleri doğru bir bakış açısıyla değerlendirmeyebilir. Gazete ekibi istişare ile bunu yaparak okuyuculara takdim etmektedir. Onun okuyucusu, siyasî ve sosyal fırtınalarda Risale-i Nur’un çizgisinden sapma ve savrulma yaşamaz.

Onun iç sayfalarda yayınlanan makale ve araştırma yazıları, Risale-i Nur’un şerh ve izahı mesabesinde olup, iman ve Kur’ân hakikatlerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmaktadır. O, yayınladığı doğum ve vefat ilânları ve haberleriyle daire içinde Nur Talebelerinin haberleşme vasıtası olmaktadır.

Gazetenin diğer çok mühim bir vazifesi; görüntülü ve görsel medyada ya da değişik platformlarda, Üstada ve Risale-i Nurlar’a bir kısım nadanlar tarafından yöneltilen haksız ve edepsiz hücumları püskürtmesi ve onlara hak ettikleri cevapları vermesidir. Diğer gazeteler bu işi yapmaz.

Yeni Asya’yı okuma zevkini başkalarına da tattırmak, dost, akraba ve tanıdıklara tanıtıp abone olmalarını sağlamak, “Hayırlı bir işe vesile olan onu yapmış gibidir” (Tirmizi, ilim, 14) hadisine nail olmak anlamına gelir.

Onun misyonunu idrak eden her okuyucunun, onun sesinin daha gür çıkması ve daha etkili olması için tirajına maddî–manevî katkı yapması önemli bir vazifedir. Bir tane alan ikincisini alıp başka birine hediye edebilir. Zira onun tirajı artar, okuyucusu çoğalırsa ülkemiz ve insanlarımız bundan çok şey kazanırlar.

Onun yayını, daire içinde ve haricinde imanları kuvvetlendiği gibi, doğru İslâmı ve İslâma lâyık doğruluğu öğretir ve hayata yansıtmaya vasıta olur, siyasî ve sosyal olaylara sağlıklı bir pencereden bakmayı kazandırır.

Son söz: Günümüzde Yeni Asya icra ettiği müsbet yayınla, manevî büyük bir cihad yapmış olmaktadır. Başta gazetenin idarî ve yazar kadrosu olmak üzere onun sebatkâr okuyucuları ve ona maddî–manevî destek verenler, sevap cihetinde bu cihadın ortaklarıdır. İnşallah bu ortaklığın manevî mükâfatı da; iman-ı kâmil ve hüsnü hatimeye mazhar olmakla tecelli edecektir.